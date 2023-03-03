Эдуард Латыпов: «У Устюгова на стометровке больше шансов. Но ради удовольствия было бы интересно попробовать»

Биатлонист Эдуард Латыпов не против посоревноваться на 100 м с лыжником Сергеем Устюговым.

«Понятно, что у Сереги больше шансов. Побороться, конечно, можно, но это будет тяжело: они более координированные на коротких дистанциях, чем мы.

Спринты — это отточенное мастерство, мне было бы интересно перенять опыт и понять их сильные стороны. Ради удовольствия было бы интересно попробовать», – рассказал Латыпов.

Сергей Устюгов: «Некоторые биатлонисты приедут к нам на чемпионат России. Было бы интересно зарубиться с Латыповым на стометровке»