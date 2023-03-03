Эдуард Латыпов: «У Устюгова на стометровке больше шансов. Но ради удовольствия было бы интересно попробовать»

Теги сборная России лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Сергей Устюгов Эдуард Латыпов Биатлон

Биатлонист Эдуард Латыпов не против посоревноваться на 100 м с лыжником Сергеем Устюговым.

«Понятно, что у Сереги больше шансов. Побороться, конечно, можно, но это будет тяжело: они более координированные на коротких дистанциях, чем мы.

Спринты — это отточенное мастерство, мне было бы интересно перенять опыт и понять их сильные стороны. Ради удовольствия было бы интересно попробовать», – рассказал Латыпов.

Сергей Устюгов: «Некоторые биатлонисты приедут к нам на чемпионат России. Было бы интересно зарубиться с Латыповым на стометровке»

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2 комментария

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Luna02
Да,интересно было бы посмотреть.. Все же,Сережа посильнее, по-моему..
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Yan D
Заодно и настоящий Чемпионат мира по легкой атлетике проведут!👍
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