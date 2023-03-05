Андрей Мозалев: «Ощущения классные, ехалось легко. Были срывы, но они никак не повлияли на мое настроение»

Теги сборная России мужское катание Олимпиада-2026 Андрей Мозалев Серия Гран-при России Открытый турнир по шоу-программам Фигурное катание

Фигурист Андрей Мозалев оценил выступление в финале Гран-при России, где занял 6-е место.

«Ощущения классные, ехалось легко. Были, конечно, срывы. Мне настолько приятно было здесь кататься, что эти срывы никак не повлияли на мое настроение.

Сезон у меня выдался сложноватый. Они все достаточно сложные. Этот был особенным. В начале сезона после прокатов была небольшая травма, восстанавливался. Думал – ехать или не ехать на этап Гран-при в Казани. Я упал, ударился коленом, оно распухло, было в два раза больше. Но я быстро пришел в форму, поехал, да, там было сложно, но все равно откатал. Последующие старты было полегче, но все равно не настолько.

Много над чем надо работать. Помимо прыжков, это вращение и катание. Чтобы на каждом турнире получать четвертый уровень дорожки, а не третий. Третий – это уже не мой уровень. Понятное дело, буду работать над стабильностью. Прибавлять, вставлять другие четверные. Моя цель – золото Олимпиады, а его просто так не получить.

Верю ли, что Олимпиада для наших спортсменов будет? Еще три года, думаю, за это время что-то точно поменяется и нас допустят. Верю в это. Готов ехать на Олимпиаду в нейтральном статусе. Все равно все знают, что я спортсмен из России, русский фигурист.

Впереди еще турнир шоу-программ. Это больше шоу, понятно. Но все равно он достаточно важный. Хочется сделать номер, чтобы претендовать на тройку.

Программы на следующий сезон? Пока в поисках музыки», – сказал Мозалев.

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37 комментариев

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buturlinomo
Ответ Лакс
"если еще на двух турнирах подряд стабильно, компы вырастут еще больше" это работает в основном для перешедших из юниоров во взрослые. У взрослых растут не по этой причине, а по мере накатывания в сезоне. Это если конечно не падать по 2 раза в прокате.
Накатывания да, но стабильность тоже ДА
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egrina
Ответ AAPolyansky
а на наше - повлияли. отличный фигурист, но прогресса нет, есть регресс. недокруты, недержание прыжкового контента
Увы...
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Лучшее_враг_хорошего
В произволке Андрей был третий после Алиева и Гуменника по технике и 2 после Димы по компонентности. И это с учетом, что прокат был нечистый.
Порадовали компоненты больше 93. Наконец-то оценили на его уровень, а не обокрали, как часто бывало.
На льду он волшебно смотрится, эти мягкие выезды, линии, этот кораблик, работа ногами и руками во время всей (!) программы!
Я все думаю, что же они там на шоу-программы придумают.. куда еще креативнее))). У штаба Давыденко каждую вторую соревновательную прогу Андрея можно и в шоу катать, образы яркие и хорео нестандарт.
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Оз
Ответ smoky eyes
Место Мозалева не третье при его невероятном таланте. Ему дано все, чтобы стать лидером сборной, он одарён и наделён всем. Но где его победы после выхода из юниоров? Поэтому нет поводов для радости, простите.
Я про третье место в произвольной написала в ответ на Ваш комментарий жалости к Давыденко. Это Вы написали так как будто один тренер работает, а Андрей нет.
А вот я считаю, что у Андрея сегодня был достойный прокат, и он сегодня показал, что он боец после вчерашнего судейства вышел и не сдался! Да, не всё получилось, но Андрей идёт к своей цели и обязательно добьётся своего!
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Мурманчанин37
Ответ Alla Belova
Наверное, те, кто пишут про отсутствие прогресса или регресс, не смотрели живой прокат! В этом году много попадала на Андрея, и вот сегодня наконец он меня поразил окончательно) это было абсолютно взросло, свободно, исчезла наконец постоянная "мешковатость", потрясающий конёк, хорео, цельность, образ, глубина, все акценты с дотянутой взрослой энергетикой, кораблики улётные! Наконец катался мужчина, а не слегка неотёсанный талантливый подросток! Где же нет прогресса? Невозможно делать сразу всё, честно говоря, ни у кого из мальчиков нет такой всесторонне труднющей программы, такое впечатление, что это контент серьёзных танцев на льду, смешанный с серьёзным одиночным! По - хорошему надо подтянуть вращения, он может, и особенно найти консультанта по прыжкам, как вот Петя нашёл и вышел в дамки) Именно по - сегодняшнему видно, что у Андрея есть шансы на ОИ, работай и держись, Андрей!!!
Вращения по дистанции у него очень хорошие в целом. Здесь только просели немного
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asusp527
Ответ Додик Аксель
С прокатом по артистичности и компонентам у Андрея нет проблем. Стабилизирует качественное исполнение прыжков и всё будет удачно у него с оценками по технике.
Он стабилизирует, если будет более требователен к себе. А то накосячит и счастлив. С такими установками будет вечный Коляда номер 2.
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Спортивный лис
Ответ Alla Belova
Наверное, те, кто пишут про отсутствие прогресса или регресс, не смотрели живой прокат! В этом году много попадала на Андрея, и вот сегодня наконец он меня поразил окончательно) это было абсолютно взросло, свободно, исчезла наконец постоянная "мешковатость", потрясающий конёк, хорео, цельность, образ, глубина, все акценты с дотянутой взрослой энергетикой, кораблики улётные! Наконец катался мужчина, а не слегка неотёсанный талантливый подросток! Где же нет прогресса? Невозможно делать сразу всё, честно говоря, ни у кого из мальчиков нет такой всесторонне труднющей программы, такое впечатление, что это контент серьёзных танцев на льду, смешанный с серьёзным одиночным! По - хорошему надо подтянуть вращения, он может, и особенно найти консультанта по прыжкам, как вот Петя нашёл и вышел в дамки) Именно по - сегодняшнему видно, что у Андрея есть шансы на ОИ, работай и держись, Андрей!!!
только по презентации ему оставили как и Марку. А некоторые судьи даже Марка поставили вперёд. фэйспалм
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Додик Аксель
С прокатом по артистичности и компонентам у Андрея нет проблем. Стабилизирует качественное исполнение прыжков и всё будет удачно у него с оценками по технике.
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Оз
Ответ Alla Belova
Наверное, те, кто пишут про отсутствие прогресса или регресс, не смотрели живой прокат! В этом году много попадала на Андрея, и вот сегодня наконец он меня поразил окончательно) это было абсолютно взросло, свободно, исчезла наконец постоянная "мешковатость", потрясающий конёк, хорео, цельность, образ, глубина, все акценты с дотянутой взрослой энергетикой, кораблики улётные! Наконец катался мужчина, а не слегка неотёсанный талантливый подросток! Где же нет прогресса? Невозможно делать сразу всё, честно говоря, ни у кого из мальчиков нет такой всесторонне труднющей программы, такое впечатление, что это контент серьёзных танцев на льду, смешанный с серьёзным одиночным! По - хорошему надо подтянуть вращения, он может, и особенно найти консультанта по прыжкам, как вот Петя нашёл и вышел в дамки) Именно по - сегодняшнему видно, что у Андрея есть шансы на ОИ, работай и держись, Андрей!!!
Поддерживаю Ваш комментарий! Мягкое катание у Андрея, цельная программа без пустых мест, все движения плавно переходят из одного в другое! Потрясающий прокат!!!!
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Мурманчанин37
Ответ Светлана Менова
Эх, Андрей, так нечестно, разбивать нам сердца. Придумайте уже что-то с этим трикселем, наконец.
И Макару пусть тоже сообщат))
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Лакс
Ответ buturlinomo
Андрей, хотя бы 2 проги чистые выдай! а если еще на двух турнирах подряд стабильно, компы вырастут еще больше
"если еще на двух турнирах подряд стабильно, компы вырастут еще больше" это работает в основном для перешедших из юниоров во взрослые.
У взрослых растут не по этой причине, а по мере накатывания в сезоне. Это если конечно не падать по 2 раза в прокате.
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Angry_bear
Как приятно видеть, что Андрей нацелен добиваться высочайших результатов, и мечта об олимпийском золоте, это очень достойная цель... Как говорится, плох тот солдат, чтоне мечтает стать генералом...
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ЮИ
Чудушко, ты Андрюшка талантливое!
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Nowhere_Girl
Ответ Оз
Андрей сегодня так-то третий в произвольной! Достойный прокат! И тот же Давыденко в интервью сам говорил, что Андрей трудолюбивый, очень много тренируется! И что же Вы не пишете про других мальчиков? Кто у нас вообще стабильный?! Всё косячили между прочим, кроме Пети. Но и Петя до этого много срывал, он только в этом году стал стабильнее! Так что не понимаю, почему Вы прицепились к Андрею!
Как это, Петя чутка косячил сегодня по мелочи, вот Алиев вернулся с идеальным прокатом. Но Петя умница, конечно 💓
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Анаис_Анаис
Ответ Alla Belova
Наверное, те, кто пишут про отсутствие прогресса или регресс, не смотрели живой прокат! В этом году много попадала на Андрея, и вот сегодня наконец он меня поразил окончательно) это было абсолютно взросло, свободно, исчезла наконец постоянная "мешковатость", потрясающий конёк, хорео, цельность, образ, глубина, все акценты с дотянутой взрослой энергетикой, кораблики улётные! Наконец катался мужчина, а не слегка неотёсанный талантливый подросток! Где же нет прогресса? Невозможно делать сразу всё, честно говоря, ни у кого из мальчиков нет такой всесторонне труднющей программы, такое впечатление, что это контент серьёзных танцев на льду, смешанный с серьёзным одиночным! По - хорошему надо подтянуть вращения, он может, и особенно найти консультанта по прыжкам, как вот Петя нашёл и вышел в дамки) Именно по - сегодняшнему видно, что у Андрея есть шансы на ОИ, работай и держись, Андрей!!!
Его и отсудили сегодня приличнее. Даже компы выше самаринских. Гое на прыжках хорошие.
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Alexandra K
Самара мне запомнится надолго. Ехать 1000 км, чтобы посмотреть, как у Мозалева срывается крючок))) Но вообще, было и хорошее в этом сезоне, серебро в Казани, например.
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Alexandra K
Прекрасный, прекрасный Андрей. Только жаль, что за все старания в представлении программы он получает в компах какое-то смешное преимущество. Но успевает устать к концу и косячит в прыжках. Программа без пустых мест, хорео последовательность вообще отвал всего. Верно, что дорога у такого катальщика должна блестеть, чтобы у судей не могло возникнуть вопросов. Если совместить представление, конёк и ещё и прыжки подтянуть, то это будет просто пушка. Но как? Надеюсь, Давыденко и Андрей знают, как решить этот ребус, чтобы не было, как у Лукашенко, "взялся за яйца - молоко пропало".
+6
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Alla Belova
Наверное, те, кто пишут про отсутствие прогресса или регресс, не смотрели живой прокат! В этом году много попадала на Андрея, и вот сегодня наконец он меня поразил окончательно) это было абсолютно взросло, свободно, исчезла наконец постоянная "мешковатость", потрясающий конёк, хорео, цельность, образ, глубина, все акценты с дотянутой взрослой энергетикой, кораблики улётные! Наконец катался мужчина, а не слегка неотёсанный талантливый подросток! Где же нет прогресса? Невозможно делать сразу всё, честно говоря, ни у кого из мальчиков нет такой всесторонне труднющей программы, такое впечатление, что это контент серьёзных танцев на льду, смешанный с серьёзным одиночным! По - хорошему надо подтянуть вращения, он может, и особенно найти консультанта по прыжкам, как вот Петя нашёл и вышел в дамки)
Именно по - сегодняшнему видно, что у Андрея есть шансы на ОИ, работай и держись, Андрей!!!
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Алеся Ткаченко
Ответ SALMON
Второй Коляда. Космический талант, который отвалял как всегда, зато с хорошим настроением.
Вот именно.
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AllaS
Прокат ПП Андрея просто отличный в плане компонентной составляющей все 100%.
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buturlinomo
Андрей, хотя бы 2 проги чистые выдай!
а если еще на двух турнирах подряд стабильно, компы вырастут еще больше
+2
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Sne$hinka
У Андрея очень срывные триксели(( если это техническая ошибка, то хорошо, можно исправить. Если из головы, то надо начинать работать с психологом. Ничего страшного в этом нет, прекрасный пример из тенниса - Медведев. Как начал заниматься головой, вернулись победы.
Мне Мозалев очень нравится, но если он продолжит пытаться справиться сам, это не сработает. Пока еще не поздно, через год-максимум два уже всё.
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Алеся Ткаченко
Где-то это уже было
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Olga.t
Очень эмоционально катал Андрей сегодня, душевно. Жаль, сорвал элементы и не добрал баллы...
Но для меня его прокат сегодня был самым захватывающим и красивым.
+6
-1
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Анаис_Анаис
Андрей, хватит про Олимпиаду
+8
-2
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