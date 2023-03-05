Андрей Мозалев: «Ощущения классные, ехалось легко. Были срывы, но они никак не повлияли на мое настроение»
Фигурист Андрей Мозалев оценил выступление в финале Гран-при России, где занял 6-е место.
«Ощущения классные, ехалось легко. Были, конечно, срывы. Мне настолько приятно было здесь кататься, что эти срывы никак не повлияли на мое настроение.
Сезон у меня выдался сложноватый. Они все достаточно сложные. Этот был особенным. В начале сезона после прокатов была небольшая травма, восстанавливался. Думал – ехать или не ехать на этап Гран-при в Казани. Я упал, ударился коленом, оно распухло, было в два раза больше. Но я быстро пришел в форму, поехал, да, там было сложно, но все равно откатал. Последующие старты было полегче, но все равно не настолько.
Много над чем надо работать. Помимо прыжков, это вращение и катание. Чтобы на каждом турнире получать четвертый уровень дорожки, а не третий. Третий – это уже не мой уровень. Понятное дело, буду работать над стабильностью. Прибавлять, вставлять другие четверные. Моя цель – золото Олимпиады, а его просто так не получить.
Верю ли, что Олимпиада для наших спортсменов будет? Еще три года, думаю, за это время что-то точно поменяется и нас допустят. Верю в это. Готов ехать на Олимпиаду в нейтральном статусе. Все равно все знают, что я спортсмен из России, русский фигурист.
Впереди еще турнир шоу-программ. Это больше шоу, понятно. Но все равно он достаточно важный. Хочется сделать номер, чтобы претендовать на тройку.
Программы на следующий сезон? Пока в поисках музыки», – сказал Мозалев.
Порадовали компоненты больше 93. Наконец-то оценили на его уровень, а не обокрали, как часто бывало.
На льду он волшебно смотрится, эти мягкие выезды, линии, этот кораблик, работа ногами и руками во время всей (!) программы!
Я все думаю, что же они там на шоу-программы придумают.. куда еще креативнее))). У штаба Давыденко каждую вторую соревновательную прогу Андрея можно и в шоу катать, образы яркие и хорео нестандарт.
А вот я считаю, что у Андрея сегодня был достойный прокат, и он сегодня показал, что он боец после вчерашнего судейства вышел и не сдался! Да, не всё получилось, но Андрей идёт к своей цели и обязательно добьётся своего!
У взрослых растут не по этой причине, а по мере накатывания в сезоне. Это если конечно не падать по 2 раза в прокате.
Именно по - сегодняшнему видно, что у Андрея есть шансы на ОИ, работай и держись, Андрей!!!
а если еще на двух турнирах подряд стабильно, компы вырастут еще больше
Мне Мозалев очень нравится, но если он продолжит пытаться справиться сам, это не сработает. Пока еще не поздно, через год-максимум два уже всё.
Но для меня его прокат сегодня был самым захватывающим и красивым.