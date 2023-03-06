Эдуард Латыпов: «Поначалу дома уставал больше, чем на сборе. Потому что очень хочется уделить время ребенку, в три дня не впихнешь целый месяц»

Российские биатлонисты рассказали, как тяжело совмещать спорт и семью.

«Вроде кажется, что это их время, когда ты приезжаешь домой и ты должен вроде с ними время проводить, потому что ты только что приехал со сбора. Но у тебя еще планы на межсборье записаны и тебя это занимает большую часть дня.

Как раз эта тяжесть в жизни спортсмена сказывается на дальнейшем, когда спортсмен уходит из спорта. Он привык постоянно на чемодане сидеть и куда-то ездить, а тут становится заложником того, что он дома, никуда не ездит, и начинается какая-то депрессия.

И плюс он занимался всю жизнь одним делом, больше ничему время не посвящал. Это так на самом деле, это минус, что мы развиваемся достаточно однобоко. Думаю, что нам всем предстоит пройти вот эту стадию депрессии», – сказал .

«Я очень прям стрессовал в начале и не знал, куда себя деть. Я дома уставал больше, чем на сборе, потому что очень хочется уделить времени ребенку, но ты понимаешь, что за три дня ты не можешь всунуть месяц целый», – отметил в эфире «Матч ТВ».