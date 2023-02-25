Антон Смольский: «Шансы обойти Поварницына были, трасса широкая, но Александр хорошо двигался по дистанции, поэтому не хотелось его обходить»

Теги сборная России чемпионат России сборная Беларуси Эдуард Латыпов Александр Поварницын Антон Смольский Биатлон

Антон Смольский высказался о финишной борьбе с Александром Поварницыным.

Россиянин Поварницын выиграл суперпасьют на чемпионате России в Ижевске, белорус Смольский стал вторым.

«Не получилось зарубиться с Латыповым? Я не расстроился, Эдик сильный парень с ним, поэтому с ним сложно бороться. Да и не один Эдик у вас есть, много сильных ребят, тот же Поварницын, поэтому все здорово. Ребята хорошо готовы, показывают хорошую скорость. На первом рубеже не справился, были рядышком промахи, которые не позволили уйти вместе с Эдиком.

Шансы обойти Поварницына были, трасса широкая, но Александр вообще хорошо двигался по дистанции, поэтому не хотелось его обходить, достаточно было его скорости. Конечно, хотелось побороться на финише, но, к сожалению, накатана лишь правая часть, все финишируют по ней, видимо, и когда я вышел в центральный коридор, то сразу остановился, потому что нападало много свежего снега, сразу скорость погасилась.

Силы были, мне комфортно было. Я с Александром, по-моему, три круга проехал, поэтому все здорово», – сказал Смольский в эфире «Матч ТВ».

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Igor
Главные старты Антона Алимбекова впереди.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Погладь быка
Антон, как всегда дипломат. Но оно и неудивительно, умный и тактичный спорстмен, беларус.
+1
-5
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий