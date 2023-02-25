Антон Смольский: «Шансы обойти Поварницына были, трасса широкая, но Александр хорошо двигался по дистанции, поэтому не хотелось его обходить»

высказался о финишной борьбе с .

Россиянин Поварницын выиграл суперпасьют на чемпионате России в Ижевске, белорус Смольский стал вторым.

«Не получилось зарубиться с ? Я не расстроился, Эдик сильный парень с ним, поэтому с ним сложно бороться. Да и не один Эдик у вас есть, много сильных ребят, тот же Поварницын, поэтому все здорово. Ребята хорошо готовы, показывают хорошую скорость. На первом рубеже не справился, были рядышком промахи, которые не позволили уйти вместе с Эдиком.

Шансы обойти Поварницына были, трасса широкая, но Александр вообще хорошо двигался по дистанции, поэтому не хотелось его обходить, достаточно было его скорости. Конечно, хотелось побороться на финише, но, к сожалению, накатана лишь правая часть, все финишируют по ней, видимо, и когда я вышел в центральный коридор, то сразу остановился, потому что нападало много свежего снега, сразу скорость погасилась.

Силы были, мне комфортно было. Я с Александром, по-моему, три круга проехал, поэтому все здорово», – сказал Смольский в эфире «Матч ТВ».