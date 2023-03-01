Сергей Устюгов: «Бежалось тяжеловато, но рад, что финишировал. Усталость накапливалась, утром проснулся и подумал: что-то я устал»

признался, что ему было тяжело бежать гонку на 15 км на «Чемпионских высотах».

Устюгов занял шестое место в гонке на 15 км свободным стилем с раздельным стартом.

«Гонка тяжелая, бежалось тяжеловато. Но рад, что финишировал. Усталость накапливалась, утром проснулся и подумал: что-то я устал. Какая-то вялость на разминке.

После командного спринта сходил в баню, сходил на массаж, немного легких тренировок и снова в бой.

Вся трасса сложная. На ней очень тяжело бежать. В принципе, гонкой я доволен, если уж честно признаваться – поработал сегодня хорошо, потерпел. Наверное, не так, как обычно, но потерпеть сегодня тоже пришлось», – рассказал Устюгов в эфире «Матч ТВ».