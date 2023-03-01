Сергей Устюгов: «Бежалось тяжеловато, но рад, что финишировал. Усталость накапливалась, утром проснулся и подумал: что-то я устал»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Сергей Устюгов Чемпионские высоты Лыжи

Сергей Устюгов признался, что ему было тяжело бежать гонку на 15 км на «Чемпионских высотах».

Устюгов занял шестое место в гонке на 15 км свободным стилем с раздельным стартом.

«Гонка тяжелая, бежалось тяжеловато. Но рад, что финишировал. Усталость накапливалась, утром проснулся и подумал: что-то я устал. Какая-то вялость на разминке.

После командного спринта сходил в баню, сходил на массаж, немного легких тренировок и снова в бой.

Вся трасса сложная. На ней очень тяжело бежать. В принципе, гонкой я доволен, если уж честно признаваться – поработал сегодня хорошо, потерпел. Наверное, не так, как обычно, но потерпеть сегодня тоже пришлось», – рассказал Устюгов в эфире «Матч ТВ».

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9 комментариев

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Игорь Мельников
Ответ Klen2005
Сергей интересный человек, создаёт контент в лыжных гонках. С ним гораздо интересней смотреть соревнования.
Хорошо что сегодня не разочаровал своих болельщиков, и побежал гонку, ещё б чуть раньше ускориться ему. И да, с ним интереснее гонки смотреть.
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Sutekh Hexen
Устюгов показал, что если он сосредоточен на лыжных гонках и на результате, то он все еще один из сильнейших лыжников мира, несмотря на свой характер и болячки. Стоило ему взять себя в руки и отдать все силы подготовке, как результат не заставил себя ждать, в том числе и на дистанции. Если Сергей действительно снова влюбился в лыжные гонки, то это огромное подспорье для российской команды.
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Klen2005
Сергей интересный человек, создаёт контент в лыжных гонках. С ним гораздо интересней смотреть соревнования.
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Sutekh Hexen
Ответ imaxim
Не было возможности
И на ЧР он будет в начале?
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imaxim
Ответ Sutekh Hexen
Это он сам выбирает стартовый номер в начале, или у него пока нет возможности выбрать группу?
Не было возможности
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Sutekh Hexen
Это он сам выбирает стартовый номер в начале, или у него пока нет возможности выбрать группу?
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Игорь Мельников
В целом неплохо, но мог и лучше.
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ОлесяОлеська
Пусть Серёга каждое утро просыпается с огромным желанием бежать гонку. Хочу видеть его на всех стартах и ничего не пропускал. И чтобы летом готовился к следующему сезону.
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закрыт по беспределу
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