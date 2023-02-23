Светлана Миронова: «Пока я далеко не в оптимальной форме. Если бы стартовала в индивидуальной гонке, восстанавливалась бы недели две»
Биатлонистка Светлана Миронова рассказала, что не вышла на старт индивидуальной гонки на чемпионате России, так как находится не в оптимальной форме.
– Как самочувствие сейчас после Чайковского?
– Я тренируюсь сейчас, но гонки, к сожалению, под вопросом. Потому что есть вопросы по здоровью. Но надеюсь, что к следующим гонкам я уже успею восстановиться и, возможно, буду стартовать.
– Что за вопросы по здоровью?
– По состоянию. Пока что непонятное состояние. Не понимаю, что происходит, но надеюсь, что все‑таки смогу быть в хорошем самочувствии уже к следующим гонкам. И смогу выйти на старт. Но это пока под вопросом.
– Нужны гонки покороче? Не с четырьмя огневыми рубежами?
– Определенно. Индивидуальную гонку пока нет смысла стартовать, потому что, как показал Чайковский, я пока далеко не в оптимальной форме.
Индивидуальная гонка длинная. Если бы я стартовала на ней, я бы восстанавливалась недели две. На этом гонки в принципе закончатся.
– Кто вас контролирует? Специалисты, врачи?
– Есть командный доктор, он всегда поможет. И тренеры команды, – сказала Миронова.
- Через три сезона.
Устроилась Светик на работу в биатлон. Через какое-то время подходит к ней Губерниев и спрашивает:
— Ну, как в биатлоне работается?
— Ты знаешь, неплохо. Зарплата приличная, платят вовремя, паек, обмундирование... Опять же, девчонки хорошие подобрались, интервью даю, фотки выкладываю.
Но, блин, как гонки, то хоть увольняйся.
Вот удивительно родившая 2 месяца назад Каюмова без всяко подготовки бежит и спринты и ИГ и не жалуется, а Света готовилась в отличие от нее к ЧР , делала тренировки подводящие, а все жалуется на самочувствие
Главное не запускать эпикриз, а то уже сам Петр Ильич ей на не оптимальную форму намекает, нужно этот вопрос обсудить с командным доктором.