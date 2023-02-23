Светлана Миронова: «Пока я далеко не в оптимальной форме. Если бы стартовала в индивидуальной гонке, восстанавливалась бы недели две»

Биатлонистка Светлана Миронова рассказала, что не вышла на старт индивидуальной гонки на чемпионате России, так как находится не в оптимальной форме.

– Как самочувствие сейчас после Чайковского?

– Я тренируюсь сейчас, но гонки, к сожалению, под вопросом. Потому что есть вопросы по здоровью. Но надеюсь, что к следующим гонкам я уже успею восстановиться и, возможно, буду стартовать.

– Что за вопросы по здоровью?

– По состоянию. Пока что непонятное состояние. Не понимаю, что происходит, но надеюсь, что все‑таки смогу быть в хорошем самочувствии уже к следующим гонкам. И смогу выйти на старт. Но это пока под вопросом.

– Нужны гонки покороче? Не с четырьмя огневыми рубежами?

– Определенно. Индивидуальную гонку пока нет смысла стартовать, потому что, как показал Чайковский, я пока далеко не в оптимальной форме.

Индивидуальная гонка длинная. Если бы я стартовала на ней, я бы восстанавливалась недели две. На этом гонки в принципе закончатся.

– Кто вас контролирует? Специалисты, врачи?

– Есть командный доктор, он всегда поможет. И тренеры команды, – сказала Миронова.