Светлана Миронова: «Пока я далеко не в оптимальной форме. Если бы стартовала в индивидуальной гонке, восстанавливалась бы недели две»

Теги сборная России жен чемпионат России Светлана Миронова Биатлон

Биатлонистка Светлана Миронова рассказала, что не вышла на старт индивидуальной гонки на чемпионате России, так как находится не в оптимальной форме.

– Как самочувствие сейчас после Чайковского?

– Я тренируюсь сейчас, но гонки, к сожалению, под вопросом. Потому что есть вопросы по здоровью. Но надеюсь, что к следующим гонкам я уже успею восстановиться и, возможно, буду стартовать.

– Что за вопросы по здоровью?

– По состоянию. Пока что непонятное состояние. Не понимаю, что происходит, но надеюсь, что все‑таки смогу быть в хорошем самочувствии уже к следующим гонкам. И смогу выйти на старт. Но это пока под вопросом.

– Нужны гонки покороче? Не с четырьмя огневыми рубежами?

– Определенно. Индивидуальную гонку пока нет смысла стартовать, потому что, как показал Чайковский, я пока далеко не в оптимальной форме.

Индивидуальная гонка длинная. Если бы я стартовала на ней, я бы восстанавливалась недели две. На этом гонки в принципе закончатся.

– Кто вас контролирует? Специалисты, врачи?

– Есть командный доктор, он всегда поможет. И тренеры команды, – сказала Миронова. 

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9 комментариев

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heivani
Никогда ты Света щадящими тренировками/ прислушиваясь к своему состоянию/ не вернешь былую форму.Для достижения высоких результатов необходимо быть в соревновательном тонусе.
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paul83
Ответ тоторо
Так ты же точку поставила на своей болезни накануне? Вот удивительно родившая 2 месяца назад Каюмова без всяко подготовки бежит и спринты и ИГ и не жалуется, а Света готовилась в отличие от нее к ЧР , делала тренировки подводящие, а все жалуется на самочувствие
организм дело тонкое, взял паузу
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-1
-1
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Погладь быка
А когда будете в оптимальной форме, Светлана?
- Через три сезона.
0
-1
-1
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khinskiy
По мотивам известного анекдота.

Устроилась Светик на работу в биатлон. Через какое-то время подходит к ней Губерниев и спрашивает:
— Ну, как в биатлоне работается?
— Ты знаешь, неплохо. Зарплата приличная, платят вовремя, паек, обмундирование... Опять же, девчонки хорошие подобрались, интервью даю, фотки выкладываю.
Но, блин, как гонки, то хоть увольняйся.
+3
0
+3
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притвиц
Вроде как две спортсменки одного личного тренера , Света и Настя, а какие разные интервью, какой разный настрой и соответственно мотивация, одна рвется стартовать , другая ищет причину пропускать гонки.
+2
0
+2
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тоторо
Так ты же точку поставила на своей болезни накануне?
Вот удивительно родившая 2 месяца назад Каюмова без всяко подготовки бежит и спринты и ИГ и не жалуется, а Света готовилась в отличие от нее к ЧР , делала тренировки подводящие, а все жалуется на самочувствие
+3
-1
+2
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Игорь Мельников
Мироновой главное засветится в интервью, в остальном - "не понимаю что происходит"
+4
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maximus388
Все логично, зачем Светлане обследование, когда она сама себе врач, захотела побежала, нет -- значит болеет.
Главное не запускать эпикриз, а то уже сам Петр Ильич ей на не оптимальную форму намекает, нужно этот вопрос обсудить с командным доктором.
+3
0
+3
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sav187
"Эта музыка будет вечной"
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