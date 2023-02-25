Александр Поварницын: «Мне почему-то в ветер тут легче стреляется. Видимо, магия удмуртская работает, шаманы»

Биатлонист Александр Поварницын прокомментировал победу на чемпионате России.

Сегодня он выиграл суперпасьют в Ижевске.

«Чувствовал, что в подъем не пытается меня обогнать. Решил, что надо работать сразу, чуть, видимо, подкормил его. На финише я не самый лучший боец, но из-за дистанционной скорости получилось выиграть. Ожидал рывка от Смольского, старался тоже всю свою силу показать. Хорошо, что в прологе пробил вот такое состояние свое и на финише удалось реализовать себя.

Мне почему-то в ветер тут легче стреляется. Видимо, магия удмуртская какая-то работает здесь, шаманы.

Это важная победа для меня, потому что в индивидуальной гонке такое поражение было, не знаю, почему. Но оказалось, что состояние-то хорошее, значит, будем разбираться», – сказал Поварницын в эфире «Матч ТВ».