Александр Поварницын: «Мне почему-то в ветер тут легче стреляется. Видимо, магия удмуртская работает, шаманы»

Теги сборная России чемпионат России сборная Беларуси Александр Поварницын Антон Смольский Биатлон

Биатлонист Александр Поварницын прокомментировал победу на чемпионате России.

Сегодня он выиграл суперпасьют в Ижевске.

«Чувствовал, что в подъем Смольский не пытается меня обогнать. Решил, что надо работать сразу, чуть, видимо, подкормил его. На финише я не самый лучший боец, но из-за дистанционной скорости получилось выиграть. Ожидал рывка от Смольского, старался тоже всю свою силу показать. Хорошо, что в прологе пробил вот такое состояние свое и на финише удалось реализовать себя.

Мне почему-то в ветер тут легче стреляется. Видимо, магия удмуртская какая-то работает здесь, шаманы.

Это важная победа для меня, потому что в индивидуальной гонке такое поражение было, не знаю, почему. Но оказалось, что состояние-то хорошее, значит, будем разбираться», – сказал Поварницын в эфире «Матч ТВ».

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3 комментария

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Olegus7
Просто у всех поправки на ветер при стрельбе, а тут поправка ветра на стрельбу:)
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s_h_a_m_a_n
Пойду корешей спрошу-кто из наших работал на биатлоне))
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Биатлонная зима
Очень круто, что Поварницын добежал первым🏅
+1
-1
0
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