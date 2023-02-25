Кубок IBU. Юханссон, Боте, Каррара, Скоттхайм, Киркеэйде, Эрдал, Гигонна выступят в спринте
25 февраля на седьмом этапе Кубка IBU в Кэнморе пройдет женский спринт
Кубок IBU по биатлону-2022/23
7-й этап
Кэнмор, Канада
Женщины
Спринт
Начало – 22.30 по московскому времени.
Старт-лист
3. Марте Крокстад Юхансен (Норвегия)
4. Тильда Юханссон (Швеция)...
6. Микела Каррара (Италия)
7. Марен Киркеэйде (Норвегия)
8. Элла Халварссон (Швеция)
9. Элеонора Фаунер (Италия)...
13. Йоханна Скоттхайм (Швеция)...
16. Фрида Доккен (Норвегия)...
20. Эмили Калкенберг (Норвегия)
22. Каролине Эрдал (Норвегия)...
24. Лиза Мария Шпарк (Германия)...
26. Юлиане Фрювирт (Германия)...
32. Жилонн Гигонна (Франция)...
36. Йенни Энодд (Норвегия)...
40. Пола Боте (Франция)...
45. Камиль Бене (Франция)
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