Расписание седьмого этапа Кубка IBU в Кэнморе
С 23 по 26 февраля в канадском Кэнморе пройдет седьмой этап Кубка IBU по биатлону. Sports.ru представляет расписание соревнований.
7-й этап
Кэнмор, Канада
Расписание гонок
23 февраля, четверг
Спринт, женщины
21:00
24 февраля, пятница
Спринт, мужчины
0:30
25 февраля, суббота
Суперспринт, женщины
20:00 – квалификация, 21:50 – финал
Суперспринт, мужчины
23:40 – квалификация
26 февраля, воскресенье
Суперспринт, мужчины
1:20 – финал
Масс-старт, женщины
21:00
Масс-старт, мужчины
23:45
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.
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