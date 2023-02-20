Расписание седьмого этапа Кубка IBU в Кэнморе

С 23 по 26 февраля в канадском Кэнморе пройдет седьмой этап Кубка IBU по биатлону. Sports.ru представляет расписание соревнований.

Кубок IBU по биатлону-2022/23

7-й этап

Кэнмор, Канада

Расписание гонок

23 февраля, четверг

Спринт, женщины

21:00

24 февраля, пятница

Спринт, мужчины

0:30

25 февраля, суббота

Суперспринт, женщины

20:00 – квалификация, 21:50 – финал

Суперспринт, мужчины

23:40 – квалификация

26 февраля, воскресенье

Суперспринт, мужчины

1:20 – финал

Масс-старт, женщины

21:00

Масс-старт, мужчины

23:45

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.