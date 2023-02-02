Кубок IBU. Боте, Юханссон, Стина Нильссон, Каррара, Гротиан, Эрдал, Хинц, Шово, Гигонна выступят в спринте
2 февраля на шестом этапе Кубка IBU в австрийском Обертиллиахе пройдет женский спринт.
Кубок IBU по биатлону-2022/23
6-й этап
Обертиллиах, Австрия
Женщины
Спринт
Начало – 16.00 по московскому времени.
Старт-лист
11. Элеонора Фаунер (Италия)...
13. Стина Нильссон (Швеция)...
16. Пола Боте (Франция)...
18. Марен Киркеэйде (Норвегия)...
20. Линда Цингерле (Италия)...
22. Марион Визенсартер (Германия)...
26. Тильда Юханссон (Швеция)
27. Александра Меркушина (Украина)
28. Микела Каррара (Италия)...
30. Селина Гротиан (Германия)
31. Байба Бендика (Латвия)
34. Каролине Эрдал (Норвегия)...
38. Ванесса Хинц (Германия)
39. Йоханна Скоттхайм (Швеция)...
41. Жилонн Гигонна (Франция)
42. Софи Шово (Франция)
43. Марте Крокстад Юхансен (Норвегия)...
51. Лиза Мария Шпарк (Германия)...
54. Эмили Калкенберг (Норвегия)...
58. Каролин Коломбо (Франция)
59. Юлиане Фрювирт (Германия)...
67. Наталья Ушкина (Румыния)...
69. Юни Арнеклейв (Норвегия)...
84. Элла Халварссон (Швеция)
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