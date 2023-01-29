Чемпионат Европы по биатлону. Смешанная эстафета. Бьонтегор и Сорум выступят за Норвегию, Шпарк и Гротиан – за Германию

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29 января на чемпионате Европы по биатлону в Ленцерхайде пройдет смешанная эстафета.

Чемпионат Европы по биатлону-2023

Ленцерхайде, Швейцария

Смешанная эстафета

Начало – 12:30 по московскому времени.

Старт-лист

1. Норвегия (Марен Киркеэйде, Каролине Эрдал, Эрленд Бьонтегорд, Вебьорн Сорум)

2. Германия (Лиза Мария Шпарк, Селина Гротиан, Доминик Шмук, Лукас Фрацшер)

3. Швейцария (Леа Майер, Лена Хекки-Гросс, Себастьян Штальдер, Серафин Вистнер)

4. Франция (Жанна Ришар, Жилонн Гигонна, Амбруаз Менье, Реми Брутье)

5. Австрия (Леа Ротшопф, Анна Юппе, Магнус Оберхаузер, Харальд Леммерер)

6. Украина (Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Артем Прима, Антон Дудченко)

8. Швеция (Тильда Юханссон, Стина Нильссон, Малте Стефанссон, Антон Иварссон)

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