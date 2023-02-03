Кубок IBU. Спринт. Киркеэйде уйдет в гонку 3-й, Эрдал – 7-й, Юханссон – 9-й, Хинц – 29-й, Боте – 75-й, Гигонна – 80-й
4 февраля в Обертиллиахе на шестом этапе Кубка IBU пройдет женская спринтерская гонка.
Кубок IBU по биатлону-2022/23
6-й этап
Обертиллиах, Австрия
Женщины
Спринт
Начало – 16.00 по московскому времени.
Старт-лист
5. Марен Киркеэйде (Норвегия)
7. Каролине Эрдал (Норвегия)
9. Тильда Юханссон (Швеция)
11. Марте Крoкстад Юхансен (Норвегия)
13. Селина Гротиан (Германия)
16. Стина Нильссон (Норвегия)
23. Юлиане Фрювирт (Германия)
25. Беатриче Трабукки (Италия)
29. Ванесса Хинц (Германия)
37. Марион Визенсартер (Германия)
39. Эмили Калкенберг (Норвегия)
47. Фелиция Линдквист (Швеция)
53. Наталья Ушкина (Румыния)
58. Каролин Коломбо (Франция)
75. Пола Боте (Франция)
80. Жилонн Гигонна (Франция)
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