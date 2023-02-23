Анастасия Шевченко о 2-м месте в индивидуальной гонке: «Счастлива, что смогла показать такой результат спустя 5 дней болезни»

Теги сборная России жен чемпионат России Анастасия Шевченко Биатлон

Биатлонистка Анастасия Шевченко прокомментировала выступление в индивидуальной гонке на чемпионате России в Ижевске (2-е место).

– Насколько довольна выступлением? При таком ветре не самый плохой результат.

– Повторила свой результат, который был в Уфе, но все равно недовольна вторым рубежом, потому что этих промахов можно было избежать. Но учту ошибки, сезон еще впереди.

– На финише так эмоционально отреагировали.

– Да, немного пустила слезу, потому что я буквально перед Чайковским переболела. Там я начала только по одной тренировке делать. Я очень счастлива, что смогла показать такой результат спустя 5 дней болезни.

– Насколько важен Малый глобус?

– Для меня очень важен! Хочу доказать себе и остальным, что могу. Я действительно сильный спортсмен и могу составить борьбу в России.

– Чувствуется атмосфера? Отличается от гонок на Кубке России?

– Вы сейчас сказали, а я даже забыла, что это гонка чемпионата России, потому что у меня была одна медаль чемпионата России личная, не в олимпийской дисциплине. Сейчас понимаю, что буду очень рада этой медали.

– А в женской как выступала?

– Бегала по юниоркам, тут были отборы на мир. Трасса интересная, мне она очень нравится, – сказала Шевченко.

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2 комментария

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starichok77
и Настя и Наталья показали. что ходом почти минуту опережают Ларису!
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тоторо
я б на трассе побоялась столкнутся с Настей) Очень амбициозная спортсменка, видно что готова по головам идти, лишь бы плучить свое
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