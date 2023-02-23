Анастасия Шевченко выиграла зачет индивидуальных гонок на Кубке России, Куклина – 2-я, Гореева – 3-я
Биатлонистка Анастасия Шевченко выиграла зачет индивидуальных гонок по итогам Кубка России в сезоне-2022/23.
Кубок России-2022/23 по биатлону
Зачет индивидуальных гонок
Женщины
После 2 гонок из 2
1. Анастасия Шевченко – 128
2. Лариса Куклина – 116
3. Анастасия Гореева – 114
4. Ирина Казакевич – 102
5. Наталья Гербулова – 99
6. Виктория Сливко – 90
7. Анастасия Егорова – 82
8. Алина Кудисова – 81
9. Тамара Дербушева – 77
10. Наталия Шевченко – 76
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