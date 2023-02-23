Анастасия Шевченко выиграла зачет индивидуальных гонок на Кубке России, Куклина – 2-я, Гореева – 3-я

Теги сборная России жен Кубок России Лариса Куклина Наталья Гербулова Виктория Сливко Тамара Дербушева (Воронина) Анастасия Егорова Ирина Казакевич Анастасия Шевченко Анастасия Гореева Наталия Шевченко (Мекрюкова) Алина Кудисова Биатлон

Биатлонистка Анастасия Шевченко выиграла зачет индивидуальных гонок по итогам Кубка России в сезоне-2022/23.

Кубок России-2022/23 по биатлону

Зачет индивидуальных гонок

Женщины

После 2 гонок из 2

1. Анастасия Шевченко – 128

2. Лариса Куклина – 116

3. Анастасия Гореева – 114

4. Ирина Казакевич – 102

5. Наталья Гербулова – 99

6. Виктория Сливко – 90

7. Анастасия Егорова – 82

8. Алина Кудисова – 81

9. Тамара Дербушева – 77

10. Наталия Шевченко – 76

4 комментария

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притвиц
Ответ sav187
Надеюсь, что эта маленькая победа (глобус) её ещё и вдохновит на дальнейшие подвиги:)
Волевая девчонка, все у нее будет хорошо.
+2
0
+2
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sav187
Ответ притвиц
Настя девушка с характером , похоже любые проблемы мотивируют ее еще больше.
Надеюсь, что эта маленькая победа (глобус) её ещё и вдохновит на дальнейшие подвиги:)
+1
0
+1
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притвиц
Ответ sav187
Настю поздравляю - не самый удачный у неё сезон, много всего навалилось - и болезни, и операция, и последствия травмы, но она - настоящий энтузиаст своего дела. Заслужила награду.
Настя девушка с характером , похоже любые проблемы мотивируют ее еще больше.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
sav187
Настю поздравляю - не самый удачный у неё сезон, много всего навалилось - и болезни, и операция, и последствия травмы, но она - настоящий энтузиаст своего дела. Заслужила награду.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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