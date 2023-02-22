Анастасия Шевченко: «Сезон начинала со слезами на глазах, не знала, что и как будет»

Российская биатлонистка рассказала о сложностях, с которыми столкнулась во время сезона.

«Я поздно начала подготовительный сезон, и когда я приступала к тренировкам, у меня случались казусы.

Во время подготовительного сезона мне экстренно сделали операцию на глаза. Потом, когда я начала тренироваться на вкатке, у меня снова заболела нога. Я уже сезон начинала со слезами на глазах, не знала, что и как будет.

И когда я зимой в индивидуальной гонке заняла второе место в Уфе, у меня были слезы радости, я была счастлива. Если бы доктор не собрал мне ногу, у меня бы ничего не получилось, — сказала Шевченко.