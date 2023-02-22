Анастасия Шевченко: «Сезон начинала со слезами на глазах, не знала, что и как будет»

Теги сборная России жен Матч ТВ Анастасия Шевченко Биатлон

Российская биатлонистка Анастасия Шевченко рассказала о сложностях, с которыми столкнулась во время сезона. 

«Я поздно начала подготовительный сезон, и когда я приступала к тренировкам, у меня случались казусы.

Во время подготовительного сезона мне экстренно сделали операцию на глаза. Потом, когда я начала тренироваться на вкатке, у меня снова заболела нога. Я уже сезон начинала со слезами на глазах, не знала, что и как будет.

И когда я зимой в индивидуальной гонке заняла второе место в Уфе, у меня были слезы радости, я была счастлива. Если бы доктор не собрал мне ногу, у меня бы ничего не получилось, — сказала Шевченко.

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3 комментария

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тоторо
Ответ Andrey Novikov
Это какой надо быть, чтобы довести свою ногу до такого состояния?:-(
вся вина на Шашилове со своими амбициями. ведь он ее еще и на ЧЕ отправил с переломанной ногой. это тушите свет!
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0
+1
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Andrey Novikov
Это какой надо быть, чтобы довести свою ногу до такого состояния?:-(
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
тоторо
а кто виноват в хтой ситауции с ногой Настя?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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