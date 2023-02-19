Майгуров о проведении Кубка России: «Турнир получился успешным и держал в напряжении до последних секунд. Думаю, все мы справились на пятерку»

Теги телевидение сборная России сборная России жен Союз биатлонистов России Виктор Майгуров Кубок России Матч ТВ Биатлон

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров высказался об итогах Кубка России в сезоне-2022/23.

Сегодня в Чайковском прошел заключительный этап соревнований. Карим Халили и Анастасия Гореева стали победителями мужского и женского общих зачетов соответственно.

– Главный итог Кубка России – интрига до последней гонки у ребят и девчонок. Борьба получилась яркой, сам турнир получился успешным и держал в напряжении всех до последних секунд, – сказал Майгуров после окончания сегодняшних масс-стартов.

– Главная оценка Кубку России?

– Мы впервые проводим в таком формате, где нас поддерживает «Матч ТВ», большинство гонок идет в прямом эфире. Это ответственность для нас, и для биатлона это классно, что его показывают на федеральном ТВ. Думаю, все мы справились на пятерку.

– Участие лидеров сборной сказалось на престиже турнира?

– Конечно. Это повысило уровень, конкуренцию, интерес зрителей, – добавил глава СБР.

– Как изменится призовой фонд на будущий сезон?

– Пока не обсуждали. Все будет зависеть от международного календаря и формирования нашего бюджета.

– Биатлонисты получают выплаты сразу после гонки?

– Для начала они должны подписать договор, а потом получить выплаты, – отметил Майгуров.

7 комментариев

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Ковид 07.10.52
Себя не похвалишь, никто не похвалит...Особенно понравился глобус России, который вручали победителям, вспомнился Задоронов с глобусом Украины....
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паби
Ответ Афанасия
Надеюсь СБР деньги не зажимает и платит сразу или в течение недели.
Поддерживаю, тоже об этом подумала.
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Павел Светлов
а размеры призовых?
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Афанасия
Надеюсь СБР деньги не зажимает и платит сразу или в течение недели.
+1
0
+1
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Сергей Рыжов
Самое главное чувствовалась биатлонная атмосфера!) Турнир получился не хуже международного! В каждой гонке интрига! Большое колличество зрителей на трибунах, шикарная картинка! Но хочется возвращения наших на международный турнир, а в будущем и проведения одного из этапов в России!!!
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Лизавета Анна -Мария
А что, договор до сих пор не подписан??
Хотя, смотря какой (
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sav187
Не понятно. Спортсмены после каждой гонки должны подписывать какой-то договор, прежде чем получить призовые?
+2
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