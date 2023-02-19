Майгуров о проведении Кубка России: «Турнир получился успешным и держал в напряжении до последних секунд. Думаю, все мы справились на пятерку»

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров высказался об итогах Кубка России в сезоне-2022/23.

Сегодня в Чайковском прошел заключительный этап соревнований. Карим Халили и Анастасия Гореева стали победителями мужского и женского общих зачетов соответственно.

– Главный итог Кубка России – интрига до последней гонки у ребят и девчонок. Борьба получилась яркой, сам турнир получился успешным и держал в напряжении всех до последних секунд, – сказал Майгуров после окончания сегодняшних масс-стартов.

– Главная оценка Кубку России?

– Мы впервые проводим в таком формате, где нас поддерживает «Матч ТВ», большинство гонок идет в прямом эфире. Это ответственность для нас, и для биатлона это классно, что его показывают на федеральном ТВ. Думаю, все мы справились на пятерку.

– Участие лидеров сборной сказалось на престиже турнира?

– Конечно. Это повысило уровень, конкуренцию, интерес зрителей, – добавил глава СБР.

– Как изменится призовой фонд на будущий сезон?

– Пока не обсуждали. Все будет зависеть от международного календаря и формирования нашего бюджета.

– Биатлонисты получают выплаты сразу после гонки?

– Для начала они должны подписать договор, а потом получить выплаты, – отметил Майгуров.