Расписание трансляций чемпионата России по биатлону в Ижевске

С 23 по 26 февраля в Ижевске пройдет чемпионат России по биатлону. Sports.ru представляет расписание трансляций соревнований.

Чемпионат России по биатлону

Ижевск

Расписание трансляций

23 февраля, четверг

Индивидуальная гонка, женщины

9:30 (Матч ТВ)

Индивидуальная гонка, мужчины

13:30 (Матч ТВ, Матч! Арена)

25 февраля, суббота

Суперпасьют, женщины

9:35 – квалификация, 12:30 – финал (Матч! Арена)

Суперпасьют, мужчины

11:10 – квалификация, 13:35 – финал (Матч! Арена)

26 февраля, воскресенье

Большой масс-старт, женщины

10:00 (Матч ТВ, Матч! Арена)

Большой масс-старт, мужчины

12:00 (Матч ТВ)

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. В расписании указаны только прямые трансляции.

Календарь чемпионата и Кубка России по биатлону: старт соревнований в Чайковском, финал – в Увате