PARI Кубок Содружества. Казакевич, Алимбекова-Смольская, Сливко, Каплина, Куклина пробегут масс-старт

Теги сборная России жен результаты сборная Беларуси жен Лариса Куклина масс-старт (жен) Динара Алимбекова-Смольская Наталья Гербулова Виктория Сливко Тамара Дербушева (Воронина) Анастасия Егорова Ирина Кручинкина-Шаклеина Ирина Казакевич Елизавета Каплина Екатерина Носкова (Мошкова) Анастасия Шевченко Анастасия Батманова Анастасия Гореева Наталия Шевченко (Мекрюкова) Алина Кудисова Кубок Содружества Биатлон

29 января на этапе Кубка Содружества по биатлону в Раубичах пройдет мужской масс-старт.

PARI Кубок Содружества по биатлону-2022/23

5-й этап

Раубичи, Беларусь

Женщины

Масс-старт

Начало – 14:00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ», «Матч! Арена».

Предварительный старт-лист

1. Ирина Казакевич (Россия)

2. Динара Алимбекова-Смольская (Беларусь)

3. Виктория Сливко (Россия)

4. Тамара Дербушева (Россия)

5. Наталья Гербулова (Россия)

6. Екатерина Носкова (Россия)

7. Елизавета Каплина (Россия)

8. Анастасия Шевченко (Россия)

9. Анастасия Батманова (Россия)

10. Лариса Куклина (Россия)

11. Алина Кудисова (Россия)

12. Анастасия Егорова (Россия)

15. Ирина Кручинкина-Шаклеина (Беларусь)

16. Анастасия Гореева (Россия)

17. Наталия Шевченко (Россия)

Полный старт-лист – здесь.

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5 комментариев

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Ilovethisgame77
Ответ тоторо
ну тут куклина и сливко. возможно шевченко
Жабе слиффко медленных лыж, сырых патронов и …лупу на воротник
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
armmaster
Поболею за Вику и Ларису! Пусть выиграют золото и серебро
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0
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тоторо
ну тут куклина и сливко. возможно шевченко
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
oleg9999
Каплина, Сливко, смольская (Куклина, Носкова, Гербулова)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ilovethisgame77
сливе пожелаю слива гонки
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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