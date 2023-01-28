PARI Кубок Содружества. Казакевич, Алимбекова-Смольская, Сливко, Каплина, Куклина пробегут масс-старт
29 января на этапе Кубка Содружества по биатлону в Раубичах пройдет мужской масс-старт.
PARI Кубок Содружества по биатлону-2022/23
5-й этап
Раубичи, Беларусь
Женщины
Масс-старт
Начало – 14:00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ», «Матч! Арена».
Предварительный старт-лист
1. Ирина Казакевич (Россия)
2. Динара Алимбекова-Смольская (Беларусь)
3. Виктория Сливко (Россия)
4. Тамара Дербушева (Россия)
5. Наталья Гербулова (Россия)
6. Екатерина Носкова (Россия)
7. Елизавета Каплина (Россия)
8. Анастасия Шевченко (Россия)
9. Анастасия Батманова (Россия)
10. Лариса Куклина (Россия)
11. Алина Кудисова (Россия)
12. Анастасия Егорова (Россия)
15. Ирина Кручинкина-Шаклеина (Беларусь)
16. Анастасия Гореева (Россия)
17. Наталия Шевченко (Россия)
Полный старт-лист – здесь.
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