PARI Кубок Содружества. Казакевич, Алимбекова-Смольская, Сливко, Каплина, Куклина пробегут масс-старт

29 января на этапе Кубка Содружества по биатлону в Раубичах пройдет мужской масс-старт.

PARI Кубок Содружества по биатлону-2022/23

5-й этап

Раубичи, Беларусь

Женщины

Масс-старт

Начало – 14:00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ», «Матч! Арена».

Предварительный старт-лист

1. (Россия)

2. -Смольская (Беларусь)

3. (Россия)

4. (Россия)

5. (Россия)

6. Екатерина Носкова (Россия)

7. Елизавета Каплина (Россия)

8. Анастасия Шевченко (Россия)

9. Анастасия Батманова (Россия)

10. Лариса Куклина (Россия)

11. Алина Кудисова (Россия)

12. Анастасия Егорова (Россия)

15. Ирина Кручинкина-Шаклеина (Беларусь)

16. Анастасия Гореева (Россия)

17. Наталия Шевченко (Россия)

Полный старт-лист – здесь.