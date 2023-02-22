Антон Бабиков: «Успех Йоханнеса Бо можно сравнить с тем, что художник написал невероятную картину, и ее выставили в идеальном музее»

Чемпион мира по биатлону поделился мнением о причинах успеха норвежца .

«Тотальный успех Йоханнеса? Можно сравнить это с тем, что художник написал какую-то невероятную картину, и все совпало вокруг этой картины. Подобрали идеальный багет, повесили в идеальном музее, где все соответствует именно этой картине, выставили свет идеально.

Йоханнес имеет грандиозный талант. Но я не считаю, что его талант настолько больше таланта многих других спортсменов.

Но то, как работает их команда, сервис, тренеры по стрельбе, тренеры по функционалу, вся их команда вместе со спортсменами – это все дало те плюсы. Ко всему отнеслись настолько скрупулезно, качественно и профессионально, что дало ему возможность этого суперпрогресса.

Я надеюсь, конечно, что они опубликуют новые методики тренировочные. Если они что-то такое нашли, надеюсь, что это станет общедоступным.

Мы изучаем то, как работают норвежские биатлонисты, норвежские бегуны. Очевидно, что их научная база на таком уровне, от которого ждешь таких «выстрелов». И Йоханнес – это именно продукт всеобщего профессионализма», – сказал Бабиков в эфире Okko.

Все знают, что Йоханнес Бо – великий, но не все знают почему. Вот объяснение по пунктам

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