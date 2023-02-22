Динара Алимбекова-Смольская не примет участия в чемпионате России в Ижевске

Теги чемпионат России сборная Беларуси жен Динара Алимбекова-Смольская Биатлон

Олимпийская чемпионка Динара Алимбекова-Смольская не выступит на чемпионате России по биатлону в Ижевске.

Соревнования пройдут с 23 по 26 февраля. Помимо российских спортсменов в них примут участие и белорусы. 

«Сборная Беларуси приехала не в полном составе. Динара не приехала, она осталась дома», – сообщил исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Александр Пак.

Расписание трансляций чемпионата России по биатлону в Ижевске

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17 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Погладь быка
Ответ tanusha
Эх, Вам бы еще писать без ошибок! Слишком торопитесь. А Ваша "объективная критика" - это всего лишь субъективное мнение
Что поделать, русский для меня не родной язык.
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tanusha
Ответ Погладь быка
Не стоит путать негатив с объективной критикой и позитивным стебом, осоенно стебом над теми, кто при малейшей возможности и без вяский объективных и реальных на то причин, из ура-патриотических чувств кричит: "задышала сборная, задышала!!!! Мы обыграли олимпийскую чемпионку!!! Нас бы сечас на КМ и Б бы порвали только так!!!".
Эх, Вам бы еще писать без ошибок! Слишком торопитесь. А Ваша "объективная критика" - это всего лишь субъективное мнение
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Погладь быка
Ответ tanusha
Как же так? Динара не приедет! У Вас будет меньше поводов надрывать горло криками "Ах, Динара!!!" Хотя, уверена, Вы найдёте другой повод покричать и вылить негатив на российских спортсменов.
Не стоит путать негатив с объективной критикой и позитивным стебом, осоенно стебом над теми, кто при малейшей возможности и без вяский объективных и реальных на то причин, из ура-патриотических чувств кричит: "задышала сборная, задышала!!!! Мы обыграли олимпийскую чемпионку!!! Нас бы сечас на КМ и Б бы порвали только так!!!".
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Погладь быка
Ответ tanusha
Как же так? Динара не приедет! У Вас будет меньше поводов надрывать горло криками "Ах, Динара!!!" Хотя, уверена, Вы найдёте другой повод покричать и вылить негатив на российских спортсменов.
Единственная причин кричать "Ах, Динара!" - хорошие выступления Динары на КМ, ЧМ и ОИ. Здесь лишь развлечение с российскими детьми, которые рядом с Динарой и близко не стоят. Победа в общем зачете не напрягаясь, лишь заранее предсказуемый еще до начала сезона результат. Соперниц у Динары тут нет и ее закономерные победы на всякими Куклинами, Казакевичами. Капилными и т.д не повод кричать "Ах, Динара!". Это закономерный результат. На Кубке мира, с лучшей межсезонкой конечно, с лучшей мотивацией, Динара не оставляла им шансов.
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tanusha
Ответ Погладь быка
Для кремлевских мечтателей: Кубок Содружества 3 этапа - в Беларуси за счет беларуских налогоплательщиков. Два этапа, один из которызх летний (читай не надо тратиться на подготовку трассы) в России. Содержание российской армии, транспартировка, кормежка, лечение Россия повесила на беларуских налогоплательщиков.
Как же так? Динара не приедет! У Вас будет меньше поводов надрывать горло криками "Ах, Динара!!!" Хотя, уверена, Вы найдёте другой повод покричать и вылить негатив на российских спортсменов.
+2
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+2
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Luna02
Здоровья Динаре.
+3
-2
+1
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JL JL
Как так? Как можно? Сообщите начальнику Советской Белоруссии, пусть втык даст. Как миленька прискочит!
+2
-2
0
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Погладь быка
Для кремлевских мечтателей: Кубок Содружества 3 этапа - в Беларуси за счет беларуских налогоплательщиков.

Два этапа, один из которызх летний (читай не надо тратиться на подготовку трассы) в России.

Содержание российской армии, транспартировка, кормежка, лечение Россия повесила на беларуских налогоплательщиков.
+3
-7
-4
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Артем Морозов
Ответ Погладь быка
Единственная причина была смотреть эту водокачку.
На этих водокачках ваши нищеброды нехилые бабки халявили -вы в Раубичах то на наши деньги проводили гонки -гопота немытая
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+3
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притвиц
Ответ Погладь быка
Как объяснить. Травма обострилась еще в Рязани и несмотря на это она там всех обыграла. Цитируемое вами интервью Динара дала во время чемпионата Беларуси, который прошел на прошлой неделе. Так что Динара разбирается с травмой. Ей еще главный титул КС получать все-таки.
Какая разница когда она дала интервью, главное, что оно объясняет отсутствие Динары на стартах сейчас.
+4
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+4
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Погладь быка
Антон, красава, классно подколол организацию росбиатлона в Ижевске: "Дух советского биатлона присутствует". Действительно, все на российских этапах так и осталось на советском уровне.
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-5
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Погладь быка
Ответ притвиц
А как же быть со словами самой Динары :"Мне бы хотелось ответить, что мое отсутствие объясняется только планом подготовки, но это не совсем будет точно... ... во-первых, после четвертого этапа Кубка Содружества в Раубичах я занялась травмой колена, которая обеспокоила меня еще в предновогодней Рязани. Так сама себя обещала — займусь! Сделала нужные процедуры, после чего получила указание проводить щадящие тренировки. Однако, я думала, что успею восстановиться, и буду стартовать в одной из гонок.....Но тут и случилось во-вторых! Похоже, мой организм решил, что это не лучший вариант. В общем, сверху наложилась простуда, и теперь речь о выходе на старт не идет." или версия про водокачку по интереснее будет , но надо отметить, что Алимбекова и на первенстве Беларуси не выступала или тоже водокачка, а вообще твои тупые домыслы уже достают, убирался бы ты отсюда, притомил уже.
Как объяснить. Травма обострилась еще в Рязани и несмотря на это она там всех обыграла. Цитируемое вами интервью Динара дала во время чемпионата Беларуси, который прошел на прошлой неделе. Так что Динара разбирается с травмой. Ей еще главный титул КС получать все-таки.
0
-8
-8
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притвиц
Ответ Погладь быка
Единственная причина была смотреть эту водокачку.
А как же быть со словами самой Динары :"Мне бы хотелось ответить, что мое отсутствие объясняется только планом подготовки, но это не совсем будет точно...
... во-первых, после четвертого этапа Кубка Содружества в Раубичах я занялась травмой колена, которая обеспокоила меня еще в предновогодней Рязани. Так сама себя обещала — займусь!
Сделала нужные процедуры, после чего получила указание проводить щадящие тренировки. Однако, я думала, что успею восстановиться, и буду стартовать в одной из гонок.....Но тут и случилось во-вторых! Похоже, мой организм решил, что это не лучший вариант. В общем, сверху наложилась простуда, и теперь речь о выходе на старт не идет." или версия про водокачку по интереснее будет , но надо отметить, что Алимбекова и на первенстве Беларуси не выступала или тоже водокачка, а вообще твои тупые домыслы уже достают, убирался бы ты отсюда, притомил уже.
+8
0
+8
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Olegus7
Надо отдохнуть после чемпионата мира Динаре. Ну и что что ее там не было, чемпионат мира же был, надо отдохнуть
+8
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+7
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тоторо
Ответ Погладь быка
Единственная причина была смотреть эту водокачку.
вот и не приходите сюда со своими комментариями раз нашу водокачку не смотрите
+9
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+9
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Погладь быка
Единственная причина была смотреть эту водокачку.
+4
-9
-5
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тоторо
ой как сейчас погладь быка то расстроится
+7
0
+7
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