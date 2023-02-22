Динара Алимбекова-Смольская не примет участия в чемпионате России в Ижевске

Олимпийская чемпионка не выступит на чемпионате России по биатлону в Ижевске.

Соревнования пройдут с 23 по 26 февраля. Помимо российских спортсменов в них примут участие и белорусы.

«Сборная Беларуси приехала не в полном составе. Динара не приехала, она осталась дома», – сообщил исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Александр Пак.

Расписание трансляций чемпионата России по биатлону в Ижевске