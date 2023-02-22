Динара Алимбекова-Смольская не примет участия в чемпионате России в Ижевске
Олимпийская чемпионка Динара Алимбекова-Смольская не выступит на чемпионате России по биатлону в Ижевске.
Соревнования пройдут с 23 по 26 февраля. Помимо российских спортсменов в них примут участие и белорусы.
«Сборная Беларуси приехала не в полном составе. Динара не приехала, она осталась дома», – сообщил исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Александр Пак.
Расписание трансляций чемпионата России по биатлону в Ижевске
Два этапа, один из которызх летний (читай не надо тратиться на подготовку трассы) в России.
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... во-первых, после четвертого этапа Кубка Содружества в Раубичах я занялась травмой колена, которая обеспокоила меня еще в предновогодней Рязани. Так сама себя обещала — займусь!
Сделала нужные процедуры, после чего получила указание проводить щадящие тренировки. Однако, я думала, что успею восстановиться, и буду стартовать в одной из гонок.....Но тут и случилось во-вторых! Похоже, мой организм решил, что это не лучший вариант. В общем, сверху наложилась простуда, и теперь речь о выходе на старт не идет." или версия про водокачку по интереснее будет , но надо отметить, что Алимбекова и на первенстве Беларуси не выступала или тоже водокачка, а вообще твои тупые домыслы уже достают, убирался бы ты отсюда, притомил уже.