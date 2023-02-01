Динара Алимбекова-Смольская: «Я за то, чтобы мы все выступали в равных условиях. Наверное, сейчас я бы не согласилась ехать под нейтральным флагом»

Теги ОКР сборная Беларуси жен Динара Алимбекова-Смольская НОК Беларуси Биатлон

Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова-Смольская высказалась о возможном участии Беларуси в международных стартах под нейтральным флагом.

«Я с самого начала говорила, еще даже когда наши олимпийские комитеты встречались и задавали мне такой вопрос, что это, получается, мы в неравных условиях. И это уже, наверное, не те принципы спорта, которые должны быть.

Конечно, я слышала разные мнения и я могу согласиться и с одним, и со вторым – что мы, спортсмены, очень много тратим времени на то, чтобы выступать на международных соревнованиях, и в этом заключается вся наша жизнь, вся наша карьера.

Но я за то, чтобы мы все выступали в равных условиях. И если мы едем соревноваться, то мы едем соревноваться как и все остальные. В общем, чтобы мы соревновались всей командой и под своим флагом.

Против ли я того, чтобы выступать под нейтральным флагом? На самом деле, это очень сложный вопрос. Наверное, сейчас я бы не согласилась ехать под нейтральным флагом», – сказала Алимбекова-Смольская в эфире канала «Беларусь 5».

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5 комментариев

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evgeniy
Батька правильно воспитывает! Без иронии.
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OnlyDendy
Значит Алимбекова отказывайся, надеюсь МОК записывает, кто отказался. А Аню Солу рад буду видеть
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Viks
сейчас я бы не согласилась ехать под нейтральным флагом» --- Что-то чует?
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OnlyDendy
Ответ volga_olga
Видимо, в эфире белорусского телеканала дурными тоном считается пороть ту чухню, которую поощряет Губерниев на Матче. Или у белорусов действительно более патриотичное воспитание, чем у наших дурачков.
Какое патриотическое воспитание? Это там, где участнице шоу Голос за украинскую песню дали 2 года ограничения свободы?
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volga_olga
Видимо, в эфире белорусского телеканала дурными тоном считается пороть ту чухню, которую поощряет Губерниев на Матче.

Или у белорусов действительно более патриотичное воспитание, чем у наших дурачков.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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