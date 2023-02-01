Динара Алимбекова-Смольская: «Я за то, чтобы мы все выступали в равных условиях. Наверное, сейчас я бы не согласилась ехать под нейтральным флагом»

Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова-Смольская высказалась о возможном участии Беларуси в международных стартах под нейтральным флагом.

«Я с самого начала говорила, еще даже когда наши олимпийские комитеты встречались и задавали мне такой вопрос, что это, получается, мы в неравных условиях. И это уже, наверное, не те принципы спорта, которые должны быть.

Конечно, я слышала разные мнения и я могу согласиться и с одним, и со вторым – что мы, спортсмены, очень много тратим времени на то, чтобы выступать на международных соревнованиях, и в этом заключается вся наша жизнь, вся наша карьера.

Но я за то, чтобы мы все выступали в равных условиях. И если мы едем соревноваться, то мы едем соревноваться как и все остальные. В общем, чтобы мы соревновались всей командой и под своим флагом.

Против ли я того, чтобы выступать под нейтральным флагом? На самом деле, это очень сложный вопрос. Наверное, сейчас я бы не согласилась ехать под нейтральным флагом», – сказала Алимбекова-Смольская в эфире канала «Беларусь 5».

Нейтральный статус для спортсменов – не предательство России. Надо возвращаться, пока дают