Доротея Вирер: «Я никогда не считала себя сильной биатлонисткой, а в итоге выиграла гораздо больше, чем считала возможным»

Доротея Вирер призналась, что никогда не считала себя сильной биатлонисткой.

Итальянке 35 лет, она четырехкратная чемпионка мира и трехкратный олимпийский призер по биатлону. В феврале она выступит на домашних Играх-2026 в Италии.

«Конечно, всегда есть скрытый страх перед тем, что будет дальше, потому что я знаю, что это последний раз, и потом все закончится. Но я думаю, что это нормальное чувство, когда ты вступаешь в неизвестность.

Я чувствую себя очень привилегированной, потому что у меня есть много вариантов и много предложений, и это помогает мне сохранять спокойствие. Но в конце концов, спортсмен никогда не знает, как будет выглядеть его жизнь после спорта. Думаю, мне придется прожить ее, чтобы узнать.

Я всегда говорила себе, что к 30 годам я закончу карьеру, но вот я все еще здесь. Думаю, причина в том, что моя карьера сложилась гораздо лучше, чем я когда-либо смела мечтать. Я никогда не считала себя сильной биатлонисткой, а в итоге выиграла гораздо больше, чем считала возможным», – сказала Вирер .

На летней Олимпиаде-2024 в Париже спортсменка присутствовала в качестве корреспондента Eurosport.

«Мне очень понравилось. Я не ожидала, что испытаю такие сильные эмоции, и познакомилась с такими невероятными людьми. Но буду ли я заниматься журналистикой сразу после биатлона? Нет, я чувствую, что слишком много и слишком часто путешествовала. Думаю, для меня настало время побыть на одном месте и на время оставить чемоданы пустыми», – добавила Вирер.