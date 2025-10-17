  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Доротея Вирер: «Я никогда не считала себя сильной биатлонисткой, а в итоге выиграла гораздо больше, чем считала возможным»
0

Доротея Вирер: «Я никогда не считала себя сильной биатлонисткой, а в итоге выиграла гораздо больше, чем считала возможным»

Доротея Вирер призналась, что никогда не считала себя сильной биатлонисткой.

Итальянке 35 лет, она четырехкратная чемпионка мира и трехкратный олимпийский призер по биатлону. В феврале она выступит на домашних Играх-2026 в Италии.

«Конечно, всегда есть скрытый страх перед тем, что будет дальше, потому что я знаю, что это последний раз, и потом все закончится. Но я думаю, что это нормальное чувство, когда ты вступаешь в неизвестность.

Я чувствую себя очень привилегированной, потому что у меня есть много вариантов и много предложений, и это помогает мне сохранять спокойствие. Но в конце концов, спортсмен никогда не знает, как будет выглядеть его жизнь после спорта. Думаю, мне придется прожить ее, чтобы узнать.

Я всегда говорила себе, что к 30 годам я закончу карьеру, но вот я все еще здесь. Думаю, причина в том, что моя карьера сложилась гораздо лучше, чем я когда-либо смела мечтать. Я никогда не считала себя сильной биатлонисткой, а в итоге выиграла гораздо больше, чем считала возможным», – сказала Вирер.

На летней Олимпиаде-2024 в Париже спортсменка присутствовала в качестве корреспондента Eurosport.

«Мне очень понравилось. Я не ожидала, что испытаю такие сильные эмоции, и познакомилась с такими невероятными людьми. Но буду ли я заниматься журналистикой сразу после биатлона? Нет, я чувствую, что слишком много и слишком часто путешествовала. Думаю, для меня настало время побыть на одном месте и на время оставить чемоданы пустыми», – добавила Вирер.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: IBU
logoДоротея Вирер
logoсборная Италии жен
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Главные новости
«Поезд ушел, много времени потеряно для спортсменов, и его не вернуть». Ишмуратова о решении CAS признать дискриминацией недопуск россиян
1вчера, 20:51
Эмильен Жаклен может завершить карьеру после Олимпиады-2026: «Не хочу делать что-либо вполсилы и продолжать ради продолжения»
2вчера, 20:27
Мартен Фуркад: «В детстве я восхищался Армстронгом, наивно верил, что он лучший. Когда он признался в обмане, я воспринял это очень близко к сердцу»
3215 октября, 13:45
Календарь Кубка мира по биатлону сезона-2025/26: первый этап стартует в Эстерсунде в ноябре
1514 октября, 20:25
Календарь российских турниров по биатлону сезона-2025/26: Кубок Содружества стартовал в сентябре, Кубок России – в конце ноября
514 октября, 20:25
Генеральный секретарь Союза биатлона Норвегии Мортен Дьюпвик покинул свой пост
14 октября, 15:55
Дмитрий Губерниев: «Проблема СБР в жадности и неумении руководить. Им нужно распрощаться с дураками и привлечь умных людей»
1614 октября, 15:33
Пак о словах Губерниева про проблемы СБР с деньгами: «График и условия помощи регионам был и есть, призовой фонд также соблюдается»
1014 октября, 14:45
Дмитрий Губерниев: «Узнал, что у моих друзей из СБР кончились деньги. Регионы биатлонные ничего не получили за прошлый сезон»
314 октября, 14:10
Роднина о словах Фуркада про россиян: «Видимо, он прозрел, раз так заговорил. Но отдельные заявления спортсмена не повлияют на наш допуск»
314 октября, 09:44
Ко всем новостям
Последние новости
Эльвира Оберг встречается с Оскаром Брандтом
103 октября, 14:39Фото
19-летний чешский биатлонист Ян Ваня погиб в автокатастрофе
23 сентября, 11:29
Светлана Ишмуратова: «Гришин запомнился своими замечательными репортажами. У него был неповторимый стиль»
5 августа, 16:19
Ишмуратова о ЧМ по водным видам спорта: «Ребята настроились на борьбу и доказали миру, что нельзя нас сбрасывать со счетов»
24 августа, 07:31
Ассоциация лыжных видов спорта Германии о Лауре Дальмайер: «Ее наследие выйдет далеко за рамки спорта. Мы будем чтить ее память»
30 июля, 15:53
Дмитрий Васильев: «Сейчас ЧМ по хоккею – просто «междусобойчик», как в других видах спорта, где норвежские лыжники и биатлонисты выжили русских»
1010 мая, 11:47
Латыпов, Логинов, Цветков и Легков сыграют в благотворительном футбольном матче
29 апреля, 15:09
Велепец возглавит мужскую сборную Польши по биатлону
18 апреля, 20:56
Чемпионат Италии. Джакомель и Каррара выиграли спринты, Каппеллари – 2-я, Аухенталлер – 3-я
129 марта, 16:10
Чемпионат Швеции. Понсилуома и Ханна Оберг победили в спринтах, Нелин и Скоттхайм – 2-е, Эльвира Оберг – 3-я, Самуэльссон не стартовал
129 марта, 14:29