Ханна Оберг: «На последнем круге я просто бежала, бежала и бежала, стараясь сохранить секунды. Счастлива, что у меня получилось»

Шведская биатлонистка поделилась эмоциями после победы в масс-старте на чемпионате мира в .

«Это похоже на сон. Я просто наслаждаюсь происходящим. Думала, что после двух промахов на лежках будет тяжело. Но стрельба стоя у меня получилась хорошо. Я вдохновилась результатом ребят ( и взяли золото и серебро в масс-старте – Sports.ru). Это невероятно!

На последнем круге была борьба. Я действительно чувствовала, что девушки гонятся за мной. Я просто бежала, бежала и бежала, стараясь сохранить эти секунды. Чувствовала, что мне просто нужно бежать. Я так счастлива, что у меня получилось!» – сказала Оберг.