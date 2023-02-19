Ханна Оберг: «На последнем круге я просто бежала, бежала и бежала, стараясь сохранить секунды. Счастлива, что у меня получилось»
Шведская биатлонистка Ханна Оберг поделилась эмоциями после победы в масс-старте на чемпионате мира в Оберхофе.
«Это похоже на сон. Я просто наслаждаюсь происходящим. Думала, что после двух промахов на лежках будет тяжело. Но стрельба стоя у меня получилась хорошо. Я вдохновилась результатом ребят (Себастьян Самуэльссон и Мартин Понсилуома взяли золото и серебро в масс-старте – Sports.ru). Это невероятно!
На последнем круге была борьба. Я действительно чувствовала, что девушки гонятся за мной. Я просто бежала, бежала и бежала, стараясь сохранить эти секунды. Чувствовала, что мне просто нужно бежать. Я так счастлива, что у меня получилось!» – сказала Оберг.
Статистика в кубке мира за 2 последних года подтверждает
впрочем, может они уже о своем счастье написали ей в инсту)
Но молодец, удержала и взяла своё!