Ханна Оберг: «На последнем круге я просто бежала, бежала и бежала, стараясь сохранить секунды. Счастлива, что у меня получилось»

Теги Чемпионат мира по биатлону сборная Швеции сборная Швеции жен Ханна Оберг Себастьян Самуэльссон Мартин Понсилуома Оберхоф Биатлон

Шведская биатлонистка Ханна Оберг поделилась эмоциями после победы в масс-старте на чемпионате мира в Оберхофе.

«Это похоже на сон. Я просто наслаждаюсь происходящим. Думала, что после двух промахов на лежках будет тяжело. Но стрельба стоя у меня получилась хорошо. Я вдохновилась результатом ребят (Себастьян Самуэльссон и Мартин Понсилуома взяли золото и серебро в масс-старте – Sports.ru). Это невероятно!

На последнем круге была борьба. Я действительно чувствовала, что девушки гонятся за мной. Я просто бежала, бежала и бежала, стараясь сохранить эти секунды. Чувствовала, что мне просто нужно бежать. Я так счастлива, что у меня получилось!» – сказала Оберг.

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8 комментариев

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FlashNeo
Ответ N.S.A.8.5
Ханна сильнее Эльвиры
Эльвира уже сильнее, но Ханна опытнее и умеет лучше подводиться к отдельным стартам.
Статистика в кубке мира за 2 последних года подтверждает
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Jon Anderson
Хороший получился чемпионат. Много интересных историй и воспоминаний. Нытики, конечно же, заведут свою шарманку про норвежцев или отсутствие наших, но поверьте, всем пофиг на ваше нытье. Вы исторически проиграли, праздник жизни под названием мировой биатлон проходит без вас и никто по вам не скучает.
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Vicing Charlsson
Молодец Ханна, заслужила золото.
+1
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Голос Губерниева
4 личных золота ГС! Вступила в клуб, в котором единицы.
+4
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N.S.A.8.5
Ханна сильнее Эльвиры
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<vella>
а как счастливы Иван 07 и vikingEAO - если бы только Ханна знала:)
впрочем, может они уже о своем счастье написали ей в инсту)
+1
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Bars 86
Было видно, что Ханне трудно. В какой-то момент казалось, что Тундра её догонит.
Но молодец, удержала и взяла своё!
+7
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+7
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Cube Litening C:68X
А как по другому, только так.. Если не бежать,то и не прибежать..😁
+5
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