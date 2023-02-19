Чемпионат мира-2023 в Оберхофе стал самым успешным в истории сборной Швеции
Чемпионат мира-2023 по биатлону в Оберхофе стал самым успешным в истории сборной Швеции.
Шведские биатлонисты завоевали 11 медалей (3-3-5) и заняли второе место в медальном зачете (после Норвегии).
Ханна Оберг выиграла золото в индивидуальной гонке и масс-старте, а также серебро в спринте.
Себастьян Самуэльссон одержал победу в масс-старте, взял бронзовые медали в пасьюте и индивидуальной гонке.
Линн Перссон завоевала бронзу в спринте и серебро в индивидуальной гонке. Мартин Понсилуома стал серебряным призером масс-старта.
Также на счету шведских биатлонистов бронзовые медали в мужской и женской эстафетах.
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