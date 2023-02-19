Чемпионат мира-2023 в Оберхофе стал самым успешным в истории сборной Швеции

Теги Чемпионат мира по биатлону сборная Швеции сборная Швеции жен Линн Перссон Ханна Оберг Себастьян Самуэльссон Мартин Понсилуома Биатлон

Чемпионат мира-2023 по биатлону в Оберхофе стал самым успешным в истории сборной Швеции.

Шведские биатлонисты завоевали 11 медалей (3-3-5) и заняли второе место в медальном зачете (после Норвегии).

Ханна Оберг выиграла золото в индивидуальной гонке и масс-старте, а также серебро в спринте.

Себастьян Самуэльссон одержал победу в масс-старте, взял бронзовые медали в пасьюте и индивидуальной гонке.

Линн Перссон завоевала бронзу в спринте и серебро в индивидуальной гонке. Мартин Понсилуома стал серебряным призером масс-старта.

Также на счету шведских биатлонистов бронзовые медали в мужской и женской эстафетах.

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9 комментариев

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JL JL
Себастьянчик постарался назло дворику.
+2
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+2
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ivan 07
Ответ Eduard Rastryopin
Неприятный сюрприз,что у Эльвиры ни одной личной медали,хотя она Топ2 КМ.
От болезни подстраховаться сложно.
+1
0
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ivan 07
И это заслуга Пихлера. Наши изнеженные жаловались на чрезмерные его нагрузки. По факту же ,если не выдерживаешь на тренировке , покинь этот вид спорта. Ты не тянешь на мировой уровень.
0
0
0
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PolarBear
Не удивлюсь , если по количеству медалей и золота чемпионат мира по биатлону 2023 будет успешнее чемпионата мира по лыжам 2023, который стартует чуть позже. Там по идее шведские лыжницы должны большинство медалей собрать
+2
0
+2
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Eduard Rastryopin
Неприятный сюрприз,что у Эльвиры ни одной личной медали,хотя она Топ2 КМ.
+3
0
+3
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Iuasamotu
Было заметно, что Швеция в этом сезоне выступала с прицелом на ЧМ.
0
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Кавабунга Шреддоголовый
Наследие Пихлера живет
+5
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encaro_one
Молодой тренер может расслабиться, критики уже не съедят.
+2
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ivan 07
С таким результатом у нас завтра можно было бы объявить выходным днем.
+2
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