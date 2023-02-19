Карим Халили: «На последней стойке посмотрел на установку Поварницына и увидел, что он один раз промазал. Сказал себе, что ошибаться нельзя»

Теги сборная России Кубок России Александр Поварницын Матч ТВ Карим Халили Биатлон

Биатлонист Карим Халили прокомментировал выступление в большом масс-старте в финале Кубка России в Чайковском. 

Халили финишировал третьим. По итогам гонки он победил в общем зачете Кубка России, опередив Александра Поварницына

«Ощущения хорошие, потому что хорошая погода, классная трасса, интересная гонка, которая складывалась с переменным успехом.

Я ехал и считал перед последней стойкой, мне говорили, что Саша Поварницын идет четвертым. Я посмотрел на его установку и увидел, что он один раз промазал. Сказал сам себе, что ошибаться нельзя.

Я думал, что будет самое классное, если мы выйдем на последний круг вместе и там выявим сильнейшего. И я выхожу на последний круг и вижу, что там Саша как раз.

Может, с какой-то стороны было не совсем правильно бежать в Рыбинске, потому что потом у меня были проблемы. Но хотелось порадовать болельщиков, потому что и в Рыбинске меня любят, и мне он нравится. К тому же хотелось выступить во всех личных гонках этого сезона», – сказал Халили в эфире «Матч ТВ». 

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4 комментария

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Биатлонная зима
Карим молодец 🏆
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anty
Поздравления, Карим!
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Luna02
Молодец,Карим! Поздравляю,верила в тебя.
+3
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Кот Ученый
вот правильно ошибаться нельзя роналду вот никогда не ошибается поэтому он эталон личности человека и спортсмена
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