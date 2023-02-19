Бьорндален о том, что Кирхнер обвинил его в неуважении к спортсменам: «Я скорее скажу, что это немецкая команда неуважительно относится к чемпионату мира»

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Восьмикратный олимпийский чемпион из Норвегии Уле Эйнар Бьорндален не согласился с ответной критикой тренера сборной Германии Марка Кирхнера.

Ранее на чемпионате мира в Оберхофе немецкие биатлонисты София Шнайдер и Филипп Наврат стали шестыми в сингл-миксте. Бьорндален раскритиковал тренеров за решение выставить на гонку «третий состав», а Кирхнер назвал слова норвежца «неуважением к спортсменам».

 «Я все еще придерживаюсь того, что сказал ранее. Если Наврат не готов бежать мужскую эстафету (на которую были заявлены Юстус Штрелов, Йоханнес Кюн, Роман Реес, Бенедикт Долль – Sports.ru), это значит, что есть четыре человека лучше него. Как минимум двое из них лучше. Наврат быстр, но у него есть слабость в стрельбе стоя.

Если он (Кирхнер) говорит, что я неуважительно отношусь к спортсменам, я скорее скажу, что это они (немецкая команда) неуважительно относятся к чемпионату мира. Они выставляют не лучший состав, в то время как у них есть Роман Реес и Бенедикт Долль, которые лучше проявляют себя на Кубке мира и показывают кардинально иную скорость стрельбы стоя», – сказал Бьорндален.

«Франция и Германия заявляют третий состав, и это ужасно. Главная сила международного биатлона похерила сингл-микст». Бьорндален о гонке на ЧМ

«Это неуважительно по отношению к спортсменам». Тренер сборной Германии ответил на критику Бьорндалена после сингл-микста на ЧМ

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