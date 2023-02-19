«Это неуважение к спортсменам». Тренер сборной Германии ответил на критику Бьорндалена после сингл-микста на ЧМ

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Тренер сборной Германии по биатлону Марк Кирхнер ответил на критику восьмикратного олимпийского чемпиона из Норвегии Уле Эйнара Бьорндалена.

Ранее на чемпионате мира в Оберхофе немецкие биатлонисты София Шнайдер и Филипп Наврат заняли шестое место в сингл-миксте. Бьорндален в свою очередь раскритиковал решение выставить на гонку «третий состав».

«В остальном он всегда говорит об уважении и тому подобном и хочет, чтобы его понимали как спортсмена. Но в данном случае я должен сказать, что по отношению к спортсменам это неуважительно.

Я бы не назвал это «третьим составом», – сказал Кирхнер, отметив предыдущие выступления Шнайдер и Наврата.

«Шведскую команду представляли титулованные спортсмены (сингл-микст пробежали Ханна Оберг и Себастьян Самуэльссон – Sports.ru), но они допустили столько же ошибок, сколько и мы. И тоже не попали на подиум», – добавил немецкий тренер.

«Франция и Германия заявляют третий состав, и это ужасно. Главная сила международного биатлона похерила сингл-микст». Бьорндален о гонке на ЧМ

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2 комментария

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Velirpa
Ульян потерял всякое уважение после того как связался с сотрудницей КГБ.
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Iuasamotu
И действительно, какого чёрта?
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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