«Это неуважение к спортсменам». Тренер сборной Германии ответил на критику Бьорндалена после сингл-микста на ЧМ

Тренер сборной Германии по биатлону Марк Кирхнер ответил на критику восьмикратного олимпийского чемпиона из Норвегии Уле Эйнара Бьорндалена.

Ранее на чемпионате мира в Оберхофе немецкие биатлонисты София Шнайдер и Филипп Наврат заняли шестое место в сингл-миксте. Бьорндален в свою очередь раскритиковал решение выставить на гонку «третий состав».

«В остальном он всегда говорит об уважении и тому подобном и хочет, чтобы его понимали как спортсмена. Но в данном случае я должен сказать, что по отношению к спортсменам это неуважительно.

Я бы не назвал это «третьим составом», – сказал Кирхнер, отметив предыдущие выступления Шнайдер и Наврата.

«Шведскую команду представляли титулованные спортсмены (сингл-микст пробежали Ханна Оберг и Себастьян Самуэльссон – Sports.ru), но они допустили столько же ошибок, сколько и мы. И тоже не попали на подиум», – добавил немецкий тренер.

«Франция и Германия заявляют третий состав, и это ужасно. Главная сила международного биатлона похерила сингл-микст». Бьорндален о гонке на ЧМ