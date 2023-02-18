Дмитрий Васильев: «Непросто обыграть стероидных норвежцев, когда бегут на гормонах, на анаболиках. Тем не менее, думаю, Латыпов боролся бы с ними за медали на равных»

Теги Кубок мира по биатлону сборная России Кубок России Дмитрий Васильев Эдуард Латыпов Биатлон

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал победу Эдуарда Латыпова в гонке преследования на этапе Кубка России в Чайковском. 

– Латыпов вообще молодец в этом году! Вторая гонка с четырьмя нулями за один сезон – это здорово. Наконец‑то он приобретает стабильную стрельбу. Стрельба была его слабым местом, а с ходом проблем никогда не было.

Сейчас он и хорошо бежит, да еще и стреляет без штрафа. Это говорит о том, что у него серьезные притязания. Сейчас Латыпова выпустить бы на Кубок мира.

– На что Латыпов мог бы рассчитывать сейчас на Кубке мира и на чемпионате мира?

– Непросто обыграть стероидных норвежцев, когда спортсмены бегут на гормонах, на анаболиках. Тем не менее, думаю, Латыпов сейчас боролся бы с ними за медали на равных. С такой стрельбой так уж точно. Молодец!

Остальные ребята все достаточно стабильны. В такой гонке, где четыре огневых рубежа, надо, конечно, стрелять четыре нуля. И не самый выдающийся ход может принести медаль. Сегодня это и показал, например, Кирилл Бажин (ставший третьим в пасьюте).

Надо учиться стрелять стабильно. Сейчас многие спортсмены, и не только российские, увлеклись быстрой стрельбой, отсюда такие результаты на огневом рубеже. Очень редко стали стрелять ноль, это не очень хорошо. Надо ценить каждый выстрел.

Когда сейчас нет такого сильного ажиотажа, как на Кубке мира, наши ребята более‑менее спокойно стреляют. Тот же Латыпов, и у него стало получаться. Эту уверенность на огневом рубеже надо сохранить и на международные старты, – сказал Васильев. 

Наш чемпион искренне уверен, что Норвегия побеждает на допинге. Мы с ним поспорили

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10 комментариев

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Huereka
Бла-бла-бла. Сегодня уже его вторая порция
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Биатлонная зима
Ага если бы Эд не мазал на рубежах
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Dinamik1
Надо уметь пропихнуть свои интересы как это сделали норвеги а наши чинуши сидят на ж...и только плачут.
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-4
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Антон Александров
Васильев выпустил книгу "Как прожить долго и счастливо без головного мозга"
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Погладь быка
Иван Лютаревич и Владислав Манафов вторую неделю подряд доходят до решающего матча. На этот раз - во французском Шербуре, на турнире ATP Challenger-75. Напомним, что на прошлой неделе беларуско-украинский дуэт завоевал титул в Вильнюсе. Беларус с украинцев в Литве (или правильнее сказать в Беларуси, Вильня все-таки беларуский город) берут титул. Вот так это должно быть. А не все эти клоунады, которые устраивают костюк и цуренко с ястремской.
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Кац Мац
опять Василек из больнички сбежал
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Погладь быка
«Непросто обыграть стероидных норвежцев, когда бегут на гормонах, на анаболиках. Тем не менее, думаю, Латыпов боролся бы с ними за медали на равных»

Опять Васильев палится, что Эдик тоже на гормонах и стероидах, раз мог бы на равных соревноваться со "стероидногормональными" норвежцами.
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Pikachu Pikachu
Интересно, как можно допускать федерацию, где такие вещи говорит официальное лицо
+14
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Ковид 07.10.52
Сразу видна принадлежность этого типа к одному городу...там какой-то вирус бродит...
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just do it
Тоже стероидный что ли?
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