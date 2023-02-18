Дмитрий Васильев: «Непросто обыграть стероидных норвежцев, когда бегут на гормонах, на анаболиках. Тем не менее, думаю, Латыпов боролся бы с ними за медали на равных»

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал победу Эдуарда Латыпова в гонке преследования на этапе Кубка России в Чайковском.

– Латыпов вообще молодец в этом году! Вторая гонка с четырьмя нулями за один сезон – это здорово. Наконец‑то он приобретает стабильную стрельбу. Стрельба была его слабым местом, а с ходом проблем никогда не было.

Сейчас он и хорошо бежит, да еще и стреляет без штрафа. Это говорит о том, что у него серьезные притязания. Сейчас Латыпова выпустить бы на Кубок мира.

– На что Латыпов мог бы рассчитывать сейчас на Кубке мира и на чемпионате мира?

– Непросто обыграть стероидных норвежцев, когда спортсмены бегут на гормонах, на анаболиках. Тем не менее, думаю, Латыпов сейчас боролся бы с ними за медали на равных. С такой стрельбой так уж точно. Молодец!

Остальные ребята все достаточно стабильны. В такой гонке, где четыре огневых рубежа, надо, конечно, стрелять четыре нуля. И не самый выдающийся ход может принести медаль. Сегодня это и показал, например, Кирилл Бажин (ставший третьим в пасьюте).

Надо учиться стрелять стабильно. Сейчас многие спортсмены, и не только российские, увлеклись быстрой стрельбой, отсюда такие результаты на огневом рубеже. Очень редко стали стрелять ноль, это не очень хорошо. Надо ценить каждый выстрел.

Когда сейчас нет такого сильного ажиотажа, как на Кубке мира, наши ребята более‑менее спокойно стреляют. Тот же Латыпов, и у него стало получаться. Эту уверенность на огневом рубеже надо сохранить и на международные старты, – сказал Васильев.

Наш чемпион искренне уверен, что Норвегия побеждает на допинге. Мы с ним поспорили