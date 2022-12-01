Дмитрий Васильев: «Проблемы Латыпова никуда не делись. Хотелось бы конкретных перемен, с его скоростью необходимо повышать качество стрельбы»

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев подвел итоги мужской индивидуальной гонки на этапе Кубка России в Увате.

Сегодня победу одержал Василий Томшин, вторым стал Никита Поршнев, третьим – Иван Колотов.

«Меня удивил результат Латыпова (16-е место – Sports.ru). К сожалению, у него проблемы со стрельбой еще с Олимпиады. Они никуда не делись. Хотелось бы конкретных перемен, потому что с его скоростью необходимо повышать качество стрельбы. У него отличные тренеры. Не сомневаюсь, они ему подскажут.

Серохвостов (10-е место – Sports.ru) вроде бы молодое дарование. Чемпионом страны стал в конце сезона, но стрельбу показывает просто ужасную. С такой стрельбой рассчитывать вообще не на что. Ее особо никогда не было, но на чемпионате страны он хорошо себя проявил. Тогда даже какая-то надежда появилась, а сейчас опять разочаровывает.

Колотов Иван – интересный парень, и ход приличный сегодня показал. Достаточно минимальный допустимый штраф в две минуты. Сегодня ярче всех выступил, за исключением чемпиона. Есть и позитивные нотки в сегодняшней гонке», – сказал Васильев.

❄️ Кубок России. 2-й этап. Томшин выиграл индивидуальную гонку, Поршнев уступил 0,4 секунды, Колотов – 3-й, Халили – 4-й