Латыпов о погоде в Ханты-Мансийске: «В первый день немного отморозил щеки. В привычных условиях мы не стреляем в двух слоях одежды»

Биатлонист Эдуард Латыпов рассказал о подготовке к первому этапу Кубка России в Ханты-Мансийске.

Ранее сообщалось, что программа соревнований может измениться из-за погоды.

– Погода здесь холодная, в среднем 16-18 градусов, иногда поднимается до минус 13.

– Насколько мороз влияет на характер ваших тренировок?

– Из-за погодных условий мы вносим корректировки: либо сокращаем тренировку, либо используем другой вид. Например, бежим кросс или занимаемся в зале, потому что здоровье на первом месте, а в такую погоду можно отморозить конечности.

В первый день я немного отморозил щеки. Приходится постоянно теплее одеваться, из-за чего чувствуешь небольшой дискомфорт, потому что в привычных условиях мы не стреляем в двух слоях одежды. Приходится подстраиваться под погоду, – ответил Латыпов.

Программа этапа Кубка России в Ханты-Мансийске может измениться из-за погоды. Решения о проведении гонок будут приняты перед стартами