Васильев о российских соревнованиях: «Хорошо организованные старты. Есть любопытные спортсмены, которые в будущем станут обыгрывать стероидных норвежцев»

Теги Кубок мира по биатлону сборная России Кубок России Дмитрий Васильев Эдуард Латыпов Елизавета Каплина Спорт-Экспресс Биатлон

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев заявил, что не смотрит международные старты в отсутствие российских биатлонистов. 

«Международный биатлон вообще не смотрю: ни Кубок мира, ни чемпионат. Мне это неинтересно, потому что там норвежцы, по уши погрязшие в использовании допинга легальным путем, но тем не менее.

И они еще будут указывать, стоит ли куда-то пускать российских спортсменов или нет. Зачем мне на них смотреть?

А за нашими соревнованиями, конечно, смотрю. Хорошо организованные старты, тем более что есть любопытные спортсмены, которые в будущем представят сборную страны и станут обыгрывать стероидных норвежцев», – сказал Васильев.  

«Елизавета Каплина вообще здорово в этом году выступает, просто невероятно, молодец. Она, пожалуй, самая яркая в этом году вспышка среди биатлонисток. Лучше всех себя проявила.

У мужчин все более-менее ровно, некоторые фамилии в начале сезона вспыхивали. Каюмов выиграл пару гонок. Сейчас не очень себя проявляет, но по крайней мере показал, что он может. Нужно подготовку просто сформировать так, чтобы его хватало на целый сезон.

Латыпов впервые стрельнул 4 ноля на официальном старте, это тоже достижение. Значит, может собраться. В целом соревнования здорово проходят.

Белорусы производят очень приятное, яркое впечатление, создают конкуренцию. Всероссийские соревнования и Кубок Содружества абсолютно не пресные. Очень интересно наблюдать», – цитирует Васильева «Спорт-Экспресс».

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Игор Ткачук
Ответ papadok
Запутался, бедный. Лови лайфхак, Дмитрий Васильев. "Стероидный" это Евгений Устюгов, а норвежцы в основном астматики. А еще Пылева - ноотропная, Зайцева - соленая, а АЮЯ и Старых с Логиновым - ЭПОнутые.
ВАСИЛЬЕВ ТАК И НЕ ПОНЯЛ, ЧТО НЕСТИ БРЕД ЛЕГЧЕ ЧЕМ БРЕВНО.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vicing Charlsson
Ну и кто же эти спортсмены способные обыграть Норгов? Можно имена? Советские биатлонисты были лучшими только до 80х, когда во многих странах не было профессиональных биатлонистов. В 50х - 70х годах в биатлоне из некоторых стран участвовали охотники, военные из горных бригад и просто любители. На их фоне советские профессиональные биатлонисты которые тренировались 24/7/365 выглядели просто доминаторами. Но эти времена прошли и больше не придут. Но Васильеву этого не понять. 100 лет назад в лёгкой атлетике в стайерских дистанциях тоже все медали выигрывали люди белой расы. Но с появлением Африканцев белым не видать побед как своих ушей.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ковид 07.10.52
Но норвежцы не выступают в азиатской лиге...
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
papadok
Запутался, бедный. Лови лайфхак, Дмитрий Васильев. "Стероидный" это Евгений Устюгов, а норвежцы в основном астматики. А еще Пылева - ноотропная, Зайцева - соленая, а АЮЯ и Старых с Логиновым - ЭПОнутые.
+7
-4
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Погладь быка
обыгрывать стероидных норвежцев

Васильев намекает, что российские биатлонисты тоже принимают? Чтобы обыграть стероидных норвежцев сами будут стероидоваться?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий