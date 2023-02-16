Васильев о российских соревнованиях: «Хорошо организованные старты. Есть любопытные спортсмены, которые в будущем станут обыгрывать стероидных норвежцев»

Двукратный олимпийский чемпион заявил, что не смотрит международные старты в отсутствие российских биатлонистов.

«Международный биатлон вообще не смотрю: ни Кубок мира, ни чемпионат. Мне это неинтересно, потому что там норвежцы, по уши погрязшие в использовании допинга легальным путем, но тем не менее.

И они еще будут указывать, стоит ли куда-то пускать российских спортсменов или нет. Зачем мне на них смотреть?

А за нашими соревнованиями, конечно, смотрю. Хорошо организованные старты, тем более что есть любопытные спортсмены, которые в будущем представят сборную страны и станут обыгрывать стероидных норвежцев», – сказал Васильев.

« вообще здорово в этом году выступает, просто невероятно, молодец. Она, пожалуй, самая яркая в этом году вспышка среди биатлонисток. Лучше всех себя проявила.

У мужчин все более-менее ровно, некоторые фамилии в начале сезона вспыхивали. Каюмов выиграл пару гонок. Сейчас не очень себя проявляет, но по крайней мере показал, что он может. Нужно подготовку просто сформировать так, чтобы его хватало на целый сезон.

впервые стрельнул 4 ноля на официальном старте, это тоже достижение. Значит, может собраться. В целом соревнования здорово проходят.

Белорусы производят очень приятное, яркое впечатление, создают конкуренцию. Всероссийские соревнования и Кубок Содружества абсолютно не пресные. Очень интересно наблюдать», – цитирует Васильева «Спорт-Экспресс».