«Чувствую себя глупо». Самуэльссон перепутал коврики на последней стрельбе в сингл-миксте на чемпионате мира

Шведский биатлонист перепутал коврики, придя на заключительную стрельбу в сингл-миксте на чемпионате мира.

Самуэльссон должен был стрелять по четвертой установке, а подошел к третьей. Он быстро сориентировался и перешел на свой коврик, однако затем не справился со стрельбой. В итоге шведы заняли 4-е место.

«Я был невнимателен и допустил ошибку. Чувствую себя глупо. Я был в стрессе и хотел сделать все быстро. Знал, что мы немного отстаем, поэтому старался изо всех сил. Немного перегрелся», – сказал Самуэльссон.

«Мне бы хотелось отправить Себбе на старт с более высокой позиции. Жаль, что я не смогла отстрелять лучше. Там был небольшой ветер, поэтому трудно было найти ритм в стрельбе», – отметила .