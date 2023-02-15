Гербулова о выступлениях только в России: «Мы в такой ситуации, что выбора нет. Остается делать свою работу»

Теги сборная России жен Кубок России Наталья Гербулова Матч ТВ Биатлон

Российская биатлонистка Наталья Гербулова рассказала о настрое на шестой этап Кубка России. 

— Как и во всех гонках, хочу выйти и показать результат, на который я сегодня готова. Буду стараться реализоваться. 

— Не возникает желание поберечь себя перед стартом чемпионата России?

— Нет. Нагрузка такая же, как и всегда. Понятное дело, что отличается от подготовительного периода, все же в соревновательный период она меньше. Мы были в горах, проводили сбор. Главное, никто не заболел.

— Каково это — выступать только в России и изредка ездить в Беларусь?

— Мы в такой ситуации, что выбора нет. Остается делать свою работу, думаем, что все будет хорошо.

— Верите, что следующий сезон будет полноценным?

— Я привыкла мыслить всегда позитивно. Надеюсь, все будет хорошо – сказала Гербулова. 

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4 комментария

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Афанасия
«Верите что следующий сезон будет полноценным?» Это что за холуйские вопросы. Чем это внутренний сезон плох? Гонки интересные, конкуренция, интрига и борьба - всё в наличии. У вчерашних юниоров есть возможность соревноваться с основой. Мне кажется одни плюсы. А за Йоханессом наши ещё успеют «пыли наглотаться».
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Сим Сим
Уйдёт он и ВСЁ в России начнёт потихонечку-полегонечку налаживаться, а пока........
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Viks
Выбор есть всегда
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Andrey Novikov
В чём, по мнению Астахова, заключается полноценность сезона? Только в этом сезоне, я смог Наташу разглядеть на трассе. До этого в Красноярске-19 на Универсиаде мельком видел. Сейчас многие светятся на экранах, как звёзды на небосклоне. На КМ наших стараются не показывать.
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+2
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