Гербулова о выступлениях только в России: «Мы в такой ситуации, что выбора нет. Остается делать свою работу»

Российская биатлонистка рассказала о настрое на шестой этап Кубка России.

— Как и во всех гонках, хочу выйти и показать результат, на который я сегодня готова. Буду стараться реализоваться.

— Не возникает желание поберечь себя перед стартом чемпионата России?

— Нет. Нагрузка такая же, как и всегда. Понятное дело, что отличается от подготовительного периода, все же в соревновательный период она меньше. Мы были в горах, проводили сбор. Главное, никто не заболел.

— Каково это — выступать только в России и изредка ездить в Беларусь?

— Мы в такой ситуации, что выбора нет. Остается делать свою работу, думаем, что все будет хорошо.

— Верите, что следующий сезон будет полноценным?

— Я привыкла мыслить всегда позитивно. Надеюсь, все будет хорошо – сказала Гербулова.