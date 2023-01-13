Лариса Куклина: «Когда шла на втором круге, понимала, что мышечное состояние настолько тяжелое, что хотелось просто завершить гонку»

прокомментировала выступление в гонке преследования на этапе Кубка России по биатлону в Рыбинске (2-е место).

«На четвертой стрельбе ничего не было в голове. Мне казалось, что просто немного подфартило – один или два габарита закрылись по ощущениям.

Когда шла на втором круге, понимала, что мышечное состояние настолько тяжелое, что хотелось просто завершить гонку. На последнем круге думала, что умру.

Пока что мне крайне тяжело даются дни после Семинского перевала. Либо акклиматизация, либо просто сказывается нагрузка на высоте.

В этом сезоне планирую пробежать все старты, которые есть в календаре», – сказала Куклина в эфире « ».