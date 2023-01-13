Лариса Куклина: «Когда шла на втором круге, понимала, что мышечное состояние настолько тяжелое, что хотелось просто завершить гонку»

Теги сборная России жен Кубок России Лариса Куклина Матч ТВ Биатлон

Лариса Куклина прокомментировала выступление в гонке преследования на этапе Кубка России по биатлону в Рыбинске (2-е место). 

«На четвертой стрельбе ничего не было в голове. Мне казалось, что просто немного подфартило – один или два габарита закрылись по ощущениям.

Когда шла на втором круге, понимала, что мышечное состояние настолько тяжелое, что хотелось просто завершить гонку. На последнем круге думала, что умру.

Пока что мне крайне тяжело даются дни после Семинского перевала. Либо акклиматизация, либо просто сказывается нагрузка на высоте.

В этом сезоне планирую пробежать все старты, которые есть в календаре», – сказала Куклина в эфире «Матч ТВ». 

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9 комментариев

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Galina Lewen
Лариса Куклина жалуется на плохое состояние, но... Две гонки - две медали! Что же остальные (за редким исключением), молодые, здоровые, быстрые , ее догнать не могут 🤔😋
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Ковид 07.10.52
Да...про нее можно сказать...нас здесь неплохо кормят, буду бегать до пенсионного возраста...результат в масштабах развития биатлона не важен...
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TeRex
У Куклиной вообще в карьере была хоть одна гонка, где её физическое состояние было бы хорошим? После каждой гонки интервью по принципу Ctrl+C — Ctrl+V. Можно даже не спрашивать, а просто писать, что было тяжело, состояние плохое и т.д.
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+3
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L'ete
Опять ноет
+1
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Любовь Гончарова
Вот читаешь такие откровения наших спортсменов и возникает ощущение безысходности . жалости и ассоциации бурлаков на Волге или рабов на галерах . За 10-15 тысяч и такие муки и страдания . Ну может им стоит пойти вахтерами . или дворниками , те же деньги , даже больше , но и дворники и вахтеры вполне довольны , по крайней мере от них не слышно такого плача и жалоб на свою нелегкую долю на всю страну .
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Огюст
Вот уже Лариса и с серебром на груди ! Молодец ,выдюжила дистанцию!
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Irina
у Ларисы на субботу и воскресенье прийдется пик акклиматизации,ей МС лучше пропустить
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Julia
Мне кажется у Ларисы каждый год одинаковые интервью: тяжело, акклиматизация, мышечное состояние не очень и т.д.
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oleg9999
Молодец, выдержала
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