Дмитрий Васильев: «Нужно выявить недостатки в проведении Кубка России. На следующий год соревнования должны быть еще более масштабными»

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев поделился мнением о Кубке России по биатлону в нынешнем сезоне.

С 16 по 19 февраля в Чайковском пройдет финальный этап соревнований.

«На Кубке России будут сильнейшие – это аксиома. Но самое главное – не кто выиграет, а подведение итогов организации самого процесса для первого необычного сезона для российского биатлона, насколько это будет красиво. Спортсмены и зрители должны быть довольны. Нужно выявить недостатки в проведении этапов Кубка России в этом сезоне.

Думаю, на следующий год эти соревнования должны быть еще более красочными и масштабными, потому что неизвестно, на какой срок затянется отстранение российского биатлона», – заявил Васильев.