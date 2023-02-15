Дмитрий Васильев: «Нужно выявить недостатки в проведении Кубка России. На следующий год соревнования должны быть еще более масштабными»

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Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев поделился мнением о Кубке России по биатлону в нынешнем сезоне.

С 16 по 19 февраля в Чайковском пройдет финальный этап соревнований.

«На Кубке России будут сильнейшие – это аксиома. Но самое главное – не кто выиграет, а подведение итогов организации самого процесса для первого необычного сезона для российского биатлона, насколько это будет красиво. Спортсмены и зрители должны быть довольны. Нужно выявить недостатки в проведении этапов Кубка России в этом сезоне.

Думаю, на следующий год эти соревнования должны быть еще более красочными и масштабными, потому что неизвестно, на какой срок затянется отстранение российского биатлона», – заявил Васильев.

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1 комментарий

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Герман Гевейлер
Васильева опять отпустило: осознал, что Россию из биатлона выгнали надолго. Правда, завтра опять к нему придет белка, и он начнет голосить, что скоро Йоханнес Бё приползет на коленях умолять Серохвостова вернуться.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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