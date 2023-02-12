Чепиков о словах Фуркада: «Это все хорошо, но если только не будет дополнительных условий для участия наших спортсменов на Олимпиаде»
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков прокомментировал слова пятикратного олимпийского чемпиона Мартена Фуркада, выступившего за возвращение россиян на международные соревнования.
«Очень неожиданно. Раньше у Фуркада с нашими спортсменами были некоторые трения, словесные перепалки в прессе. Но если он так сейчас высказался, то это достойно уважения.
Это все хорошо, но если только не будет выдвижения дополнительных условий для участия наших спортсменов на Олимпиаде», – сказал Чепиков.
Мартен Фуркад: «Мы должны рассмотреть возможность возвращения российских и белорусских спортсменов»
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