Чепиков о словах Фуркада: «Это все хорошо, но если только не будет дополнительных условий для участия наших спортсменов на Олимпиаде»

Теги Сергей Чепиков Олимпийская сборная России Мартен Фуркад Париж-2024 Биатлон

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков прокомментировал слова пятикратного олимпийского чемпиона Мартена Фуркада, выступившего за возвращение россиян на международные соревнования.

«Очень неожиданно. Раньше у Фуркада с нашими спортсменами были некоторые трения, словесные перепалки в прессе. Но если он так сейчас высказался, то это достойно уважения.

Это все хорошо, но если только не будет выдвижения дополнительных условий для участия наших спортсменов на Олимпиаде», – сказал Чепиков.

Мартен Фуркад: «Мы должны рассмотреть возможность возвращения российских и белорусских спортсменов»

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1 комментарий

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heivani
Ну вот,все зацепились за слова Фуркада.Можно подумать от его мнения все зависит.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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