Чепиков о словах Фуркада: «Это все хорошо, но если только не будет дополнительных условий для участия наших спортсменов на Олимпиаде»

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону прокомментировал слова пятикратного олимпийского чемпиона , выступившего за возвращение россиян на международные соревнования.

«Очень неожиданно. Раньше у Фуркада с нашими спортсменами были некоторые трения, словесные перепалки в прессе. Но если он так сейчас высказался, то это достойно уважения.

Это все хорошо, но если только не будет выдвижения дополнительных условий для участия наших спортсменов на Олимпиаде», – сказал Чепиков.

Мартен Фуркад: «Мы должны рассмотреть возможность возвращения российских и белорусских спортсменов»