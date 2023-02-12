Самуэльссон о словах Фуркада про допуск российских спортсменов: «Я не согласен. Если вы нарушаете правила, должны быть последствия»
Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон высказался о позиции француза Мартена Фуркада, который предложил рассмотреть возможность для допуска россиян к соревнованиям.
Самуэльссон присутствовал на заседании Международного олимпийского комитета (МОК), во время которого Фуркад и норвежка Астрид Якобсен заявили, что спортсмены не должны подвергаться дискриминации на основании паспорта. Фуркад и Якобсен входят в комиссию спортсменов МОК.
«Прекрасно знаю, что у него (Фуркада) такое мнение, но я не согласен.
Если вы нарушаете правила, должны быть последствия. Они (российские спортсмены) не должны допускаться к участию. Наивно думать, что все это не связано между собой», – сказал Самуэльссон.
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Так и хочется процитировать Журавлёва из "Брата"...
Но я не вижу, что российское ТВ считается «достоверным», даже среди большого количества россиян) В этом соль
Сильно играют два фактора:
1) государства с уклоном в неосоциализм (они привыкли во всем доверять государству, включая госСМИ)
2) непонимание, что такое Россия в принципе, мало кто реально посещал Россию и общался с людьми, для большинства людей РФ - это такой злой участок земли с кучей ресурсов, плюс там где-то президент со стаканом водки, а внизу под ним на коленях - угнетенный народ))
Во многом это объясняет все то, что пишут и говорят про Россию и россиян.
Тотальное непонимание всего, что там происходит и изучение России по «экспертам» вроде всяких Иоффе и Гессен с Фельгенгауэрами, которые за пеленой ненависти не могут им нарисовать настоящей картины (даже наполовину)
они посмели родиться на территории РФ