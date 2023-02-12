Самуэльссон о словах Фуркада про допуск российских спортсменов: «Я не согласен. Если вы нарушаете правила, должны быть последствия»

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон высказался о позиции француза Мартена Фуркада, который предложил рассмотреть возможность для допуска россиян к соревнованиям.

Самуэльссон присутствовал на заседании Международного олимпийского комитета (МОК), во время которого Фуркад и норвежка Астрид Якобсен заявили, что спортсмены не должны подвергаться дискриминации на основании паспорта. Фуркад и Якобсен входят в комиссию спортсменов МОК.

«Прекрасно знаю, что у него (Фуркада) такое мнение, но я не согласен.

Если вы нарушаете правила, должны быть последствия. Они (российские спортсмены) не должны допускаться к участию. Наивно думать, что все это не связано между собой», – сказал Самуэльссон.

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