Самуэльссон о словах Фуркада про допуск российских спортсменов: «Я не согласен. Если вы нарушаете правила, должны быть последствия»

Теги сборная России сборная России жен сборная Франции сборная Швеции МОК Астрид Якобсен Мартен Фуркад Себастьян Самуэльссон Биатлон

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон высказался о позиции француза Мартена Фуркада, который предложил рассмотреть возможность для допуска россиян к соревнованиям.

Самуэльссон присутствовал на заседании Международного олимпийского комитета (МОК), во время которого Фуркад и норвежка Астрид Якобсен заявили, что спортсмены не должны подвергаться дискриминации на основании паспорта. Фуркад и Якобсен входят в комиссию спортсменов МОК.

«Прекрасно знаю, что у него (Фуркада) такое мнение, но я не согласен.

Если вы нарушаете правила, должны быть последствия. Они (российские спортсмены) не должны допускаться к участию. Наивно думать, что все это не связано между собой», – сказал Самуэльссон.

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25 комментариев

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Masay und
Ответ софочка
Себа, а можно конкретное правило, которое нарушают российские спортсмены тем, что посмели родиться на территории РФ?
Тем что продолжают находиться на территории РФ, получать финансирование из того же бюджета, который обеспечивает армию насильников и убийц, напавшую на Украину. То есть являются бенефициарами российского режима. А нарушают они банальное правило - не твори зла.
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Sawka-promakawka
Ответ FilinMD
Ну, нечего удивляться. В России все старое, плохое, люди тупые, водка, угнетенный народ, коммунизм - самые часто встречающееся мэйнстримовые стереотипы. Причем там немало так людей реально в эту пургу верит)) Сильно играют два фактора: 1) государства с уклоном в неосоциализм (они привыкли во всем доверять государству, включая госСМИ) 2) непонимание, что такое Россия в принципе, мало кто реально посещал Россию и общался с людьми, для большинства людей РФ - это такой злой участок земли с кучей ресурсов, плюс там где-то президент со стаканом водки, а внизу под ним на коленях - угнетенный народ)) Во многом это объясняет все то, что пишут и говорят про Россию и россиян. Тотальное непонимание всего, что там происходит и изучение России по «экспертам» вроде всяких Иоффе и Гессен с Фельгенгауэрами, которые за пеленой ненависти не могут им нарисовать настоящей картины (даже наполовину)
Именно так, когда я пыталась вступать в диалог с этими товарищами, меня сразу обзывали коммунисткой , предрекали, что мы станем изгоями , нищими и будем страдать))
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NoWar
Ответ Сэйлор Мун
как же приятно читать всех этих шакалов, которые уже от изжоги и желчи не знают что и делать )))
Что же тут приятного? Каждое такое высказывание каплет на мельницу, работающей против возвращения российских спортсменов.
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armageddon123456
Ответ Sawka-promakawka
У шведов и норгов пропаганда похлеще нашей отрабатывает. В инсте Сан Саныча представители именно этих двух наций больше всех оскорбляют и пишут дикий бред про коммунистов))
Да ну быть не может. Там же интеллигентные эуропейцы, особенно в Норвегии - уровень жизни же. Не то что у нас.
Так и хочется процитировать Журавлёва из "Брата"...
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FilinMD
Ответ Dizzod
То ли дело что Росс тв рассказывает про Европу. Правда только правды и ничего кроме правды.
Нет, ничего подобного, везде то же самое - навязывание повестки

Но я не вижу, что российское ТВ считается «достоверным», даже среди большого количества россиян) В этом соль
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sergei71
Самуэльссон вообще вип-персона в биатлоне. То в США выступал, то на заседаниях МОК присутствует... Интересно, за какие заслуги такие почести?
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+3
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Dizzod
Ответ FilinMD
Ну, нечего удивляться. В России все старое, плохое, люди тупые, водка, угнетенный народ, коммунизм - самые часто встречающееся мэйнстримовые стереотипы. Причем там немало так людей реально в эту пургу верит)) Сильно играют два фактора: 1) государства с уклоном в неосоциализм (они привыкли во всем доверять государству, включая госСМИ) 2) непонимание, что такое Россия в принципе, мало кто реально посещал Россию и общался с людьми, для большинства людей РФ - это такой злой участок земли с кучей ресурсов, плюс там где-то президент со стаканом водки, а внизу под ним на коленях - угнетенный народ)) Во многом это объясняет все то, что пишут и говорят про Россию и россиян. Тотальное непонимание всего, что там происходит и изучение России по «экспертам» вроде всяких Иоффе и Гессен с Фельгенгауэрами, которые за пеленой ненависти не могут им нарисовать настоящей картины (даже наполовину)
То ли дело что Росс тв рассказывает про Европу. Правда только правды и ничего кроме правды.
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sav187
Ответ Евгений Румкин
Россия ничего не нарушила!
Россия нарушила нормы международного права. Хотя спортсменов в этом по крайней мере глупо обвинять.
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Сэйлор Мун
Комментарий удален
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FilinMD
Ответ Sawka-promakawka
У шведов и норгов пропаганда похлеще нашей отрабатывает. В инсте Сан Саныча представители именно этих двух наций больше всех оскорбляют и пишут дикий бред про коммунистов))
Ну, нечего удивляться. В России все старое, плохое, люди тупые, водка, угнетенный народ, коммунизм - самые часто встречающееся мэйнстримовые стереотипы. Причем там немало так людей реально в эту пургу верит))

Сильно играют два фактора:

1) государства с уклоном в неосоциализм (они привыкли во всем доверять государству, включая госСМИ)

2) непонимание, что такое Россия в принципе, мало кто реально посещал Россию и общался с людьми, для большинства людей РФ - это такой злой участок земли с кучей ресурсов, плюс там где-то президент со стаканом водки, а внизу под ним на коленях - угнетенный народ))

Во многом это объясняет все то, что пишут и говорят про Россию и россиян.

Тотальное непонимание всего, что там происходит и изучение России по «экспертам» вроде всяких Иоффе и Гессен с Фельгенгауэрами, которые за пеленой ненависти не могут им нарисовать настоящей картины (даже наполовину)
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-2
+2
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Олег Мартынов
Какие правила спортсмены из РФ нарушили?
+5
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Artur Kovas
Какие правила то нарушают спортсмены? Они сами заложники ситуации
0
-1
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Макар Телятгонялов
Что он несёт? Какие правила нарушают наши спортсмены? Я ещё понимаю т.н " допинговые скандалы", но сейчас то что они нарушают?
+2
0
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maripous
А какие правила?
+1
0
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тоторо
какие правила себа?
+2
0
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sergei71
Ну и ладно, Мартену не привыкать быть в меньшинстве. Он и в спорте в одиночку против норгобанды боролся, пока сил хватало.
+15
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+15
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D-eisler@yandex.ru
че там относительно правил в ситуациях с Югославией? Ираком? Афганистаном? Ливией? Сирией? Голанскими высотами? СВО Израиля?
+12
-1
+11
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Евгений Румкин
Россия ничего не нарушила!
+5
-2
+3
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kuznez.molot.
Ответ софочка
Себа, а можно конкретное правило, которое нарушают российские спортсмены тем, что посмели родиться на территории РФ?
что непонятного??
они посмели родиться на территории РФ
+9
-2
+7
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LoRa
Куда ж без него-то? Отметился)
+2
0
+2
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Матвей Суицидин
Скорее бы Самуэльсон уже вернулся на КИБУ, где его комментарии уже будут никому не интересны. Судя по результатам, ждать осталось недолго.
+7
-1
+6
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Koulmann
Ответ софочка
Себа, а можно конкретное правило, которое нарушают российские спортсмены тем, что посмели родиться на территории РФ?
Комментарий скрыт
+5
-23
-18
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Галка
А Баба Яга против.
+2
0
+2
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Maxximus
Самуэлю Севостьянову пора придумать что-то новое
+5
0
+5
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Sawka-promakawka
У шведов и норгов пропаганда похлеще нашей отрабатывает. В инсте Сан Саныча представители именно этих двух наций больше всех оскорбляют и пишут дикий бред про коммунистов))
+32
-4
+28
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