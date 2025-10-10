Артем Истомин назначен главным тренером команды ХМАО-Югры по биатлону.

Истомину 30 лет, с мая 2018-го он работает в тренерском штабе сборной России. С мая 2022 года совместно с Виталием Норицыным является тренером собственной группы биатлонистов сборной.

«Команда Югры для меня не сторонняя, а можно сказать, даже родная. Я здесь начинал выступать как в биатлоне, так и в лыжных гонках. Поэтому, когда поступило такое предложение, я не мог отказаться.

Вдобавок я вижу и понимаю, что мог бы привнести в команду для ее развития и чем помочь. Обсудив с руководством Центра спортивной подготовки и региональной федерации по биатлону, пришли к выводу, что я готов вступить на эту должность и продолжить начатое при их поддержке. <...>

Естественно, моя основная работа – это тренер сборной команды России. Все основное внимание будет направлено туда, поскольку в региональной команде работа на этот сезон выстроена достаточно хорошо, и мы продолжим работу больше в координационном плане.

Я думаю, на данном этапе мне нужно лишь уточнить планы подготовки на сезон и на главные старты в сезоне – как мы будем к ним подводиться, какое видение у тренеров сборной. Когда картина прояснится, займусь координацией по ходу сезона», – сказал специалист.

В составе сборной Югры сейчас выступают биатлонисты Даниил Серохвостов, Никита Поршнев, Виктория Метеля, Екатерина Мошкова, Алина Плицева и другие.

