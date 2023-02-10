Ханна Оберг: «Сегодня Херманн-Вик была немного сильнее меня, но, думаю, мне удалось выложиться по полной»

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Двукратная олимпийская чемпионка Ханна Оберг прокомментировала свое выступление в спринте на чемпионате мира в Оберхофе.

Оберг завоевала серебро, уступив Дениз Херманн-Вик 2,2 секунды.

«Когда я подошла к стрельбе стоя, я знала, что могу добиться отличного результата. Я боролась за каждый выстрел и попадание и когда отстреляла чисто, знала, что это будет очень хорошая гонка. 

На последнем круге я слышала, какое у меня время по сравнению с Дениз, и понимала, что опередить ее очень сложно.

Думаю, что у меня был хороший план, как пройти трассу – не слишком усердствовать в начале на длинном подъеме, чтобы иметь силы на конец.

Сегодня Дениз была немного сильнее меня, но я думаю, что мне удалось выложиться по полной», – сказала Оберг.

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