Ханна Оберг: «Сегодня Херманн-Вик была немного сильнее меня, но, думаю, мне удалось выложиться по полной»

Двукратная олимпийская чемпионка прокомментировала свое выступление в спринте на чемпионате мира в Оберхофе.

Оберг завоевала серебро, уступив 2,2 секунды.

«Когда я подошла к стрельбе стоя, я знала, что могу добиться отличного результата. Я боролась за каждый выстрел и попадание и когда отстреляла чисто, знала, что это будет очень хорошая гонка.

На последнем круге я слышала, какое у меня время по сравнению с Дениз, и понимала, что опередить ее очень сложно.

Думаю, что у меня был хороший план, как пройти трассу – не слишком усердствовать в начале на длинном подъеме, чтобы иметь силы на конец.

Сегодня Дениз была немного сильнее меня, но я думаю, что мне удалось выложиться по полной», – сказала Оберг.