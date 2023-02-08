Решение об участии россиян и белорусов в Олимпиаде-2024 примут летом
Решение об участии российских и белорусских спортсменов в летних Олимпийских играх-2024 в Париже будет принято летом.
Об сообщил официальный представитель правительства Франции Оливье Веран.
«Международный олимпийский комитет призвал дать возможность российским атлетам участвовать в ряде международных соревнований под нейтральным флагом.
Но решение МОК не относится к Олимпийским играм в Париже в 2024 году.
В этой связи решение должно быть принято летом. Никакого официального решения совместно с МОК еще вынесено не было», – заявил Веран.
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