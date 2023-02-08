Решение об участии россиян и белорусов в Олимпиаде-2024 примут летом

Теги МОК Олимпийская сборная России Париж-2024 Р-Спорт Легкая атлетика

Решение об участии российских и белорусских спортсменов в летних Олимпийских играх-2024 в Париже будет принято летом. 

Об сообщил официальный представитель правительства Франции Оливье Веран.

«Международный олимпийский комитет призвал дать возможность российским атлетам участвовать в ряде международных соревнований под нейтральным флагом.

Но решение МОК не относится к Олимпийским играм в Париже в 2024 году.

В этой связи решение должно быть принято летом. Никакого официального решения совместно с МОК еще вынесено не было», – заявил Веран. 

МОК предложил возвращение России – и мир раскололся. Кто грозит бойкотом, а кто поддерживает нас?

Вот это разворот от мэра Парижа! 10 дней назад звала наших на Олимпиаду, теперь – «немыслимо, чтобы они приехали»

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16 комментариев

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Mt09
следующим летом
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Thunderstorm
Если только украинцы отбросят наемников Пу и Повара из своей страны к лету
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Alestern
Если в нейтральном статусе, то могут даже не рассматривать. Наши не поедут. Хватит унижений (в данном случае унижение по национальному признаку уже)!.. Либо возвращаемся в мировой спорт без каких либо условий (на полных правах), либо не возвращаемся до лучших времен (не к спеху, так сказать!)..
+2
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Vitto
Ответ Beriya
белорусы то каким боком попали под этот замес Если логика что один персонаж дружит с другим, то тогда можно африканских спортсменов блокировать
С территории Беларуси шли (идут) атаки и обстрелы. Союзник.
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Герман Сергеевич
В данной ситуация я как ключко могу смотреть в завтрашний день и знать зарание вердик
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Beriya
белорусы то каким боком попали под этот замес

Если логика что один персонаж дружит с другим, то тогда можно африканских спортсменов блокировать
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Dinamik1
Ни кокой конкретики.
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Verhovn
Ну, полагаю, до лета всё это не закончится, поэтому и шансы поехать в Париж, призрачные.
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expertmer2020
Спокуха.

Юристы нашли лазейку - МОК не конкретизировал ОИ.

Бах всё озвучит - но Париж уже обмарался.
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алексей любовь
Последний шанс России дают
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Russ Ivan
Короче, США взяли паузу, будут думать...
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DpeMa111
2024 года
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ROBINZON
Баран ждёт блеяния(мнений) всех овец и тогда решит,принимать ли в свою отару двух "заблудших".
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beltravel71
Какого года ?
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Ебздрогыч
2025 года
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Александр Сачков
Как говорится, ждут, что либо ишак помрет, либо падишах.
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