Решение об участии россиян и белорусов в Олимпиаде-2024 примут летом

Решение об участии российских и белорусских спортсменов в летних Олимпийских играх-2024 в Париже будет принято летом.

Об сообщил официальный представитель правительства Франции Оливье Веран.

«Международный олимпийский комитет призвал дать возможность российским атлетам участвовать в ряде международных соревнований под нейтральным флагом.

Но решение МОК не относится к Олимпийским играм в в 2024 году.

В этой связи решение должно быть принято летом. Никакого официального решения совместно с еще вынесено не было», – заявил Веран.

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