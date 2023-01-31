Расписание трансляций чемпионата мира по биатлону-2023 в Оберхофе
С 8 по 19 февраля в немецком Оберхофе пройдет чемпионат мира по биатлону. Sports.ru представляет расписание трансляций соревнований.
Чемпионат мира по биатлону-2023
Оберхоф, Германия
Расписание трансляций
8 февраля, среда
Смешанная эстафета
16:45
10 февраля, пятница
Спринт, женщины
16:30
11 февраля, суббота
Спринт, мужчины
16:30
12 февраля, воскресенье
Гонка преследования, женщины
15:25
Гонка преследования, мужчины
17:30
14 февраля, вторник
Индивидуальная гонка, мужчины
16:30
15 февраля, среда
Индивидуальная гонка, женщины
16:30
16 февраля, четверг
Сингл-микст
17:10
18 февраля, суббота
Эстафета, мужчины
13:45
Эстафета, женщины
17:00
19 февраля, воскресенье
Масс-старт, мужчины
14:30
Масс-старт, женщины
17:15
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Прямые трансляции покажет онлайн-кинотеатр Okko.
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