Расписание трансляций чемпионата мира по биатлону-2023 в Оберхофе

С 8 по 19 февраля в немецком Оберхофе пройдет чемпионат мира по биатлону. Sports.ru представляет расписание трансляций соревнований.

Чемпионат мира по биатлону-2023

Оберхоф, Германия

Расписание трансляций

8 февраля, среда

Смешанная эстафета

16:45

10 февраля, пятница

Спринт, женщины

16:30

11 февраля, суббота

Спринт, мужчины

16:30

12 февраля, воскресенье

Гонка преследования, женщины

15:25

Гонка преследования, мужчины

17:30

14 февраля, вторник

Индивидуальная гонка, мужчины

16:30

15 февраля, среда

Индивидуальная гонка, женщины

16:30

16 февраля, четверг

Сингл-микст

17:10

18 февраля, суббота

Эстафета, мужчины

13:45

Эстафета, женщины

17:00

19 февраля, воскресенье

Масс-старт, мужчины

14:30

Масс-старт, женщины

17:15

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Прямые трансляции покажет онлайн-кинотеатр Okko.

Календарь Кубка мира по биатлону сезона-2022/23