«Рождественская гонка». Кристиансен и Тандревольд, Клод и Симон, Долль и Херманн-Вик выступят в масс-старте

28 декабря в немецком Гельзенкирхене пройдет «Рождественская гонка».

«Рождественская гонка»

Гельзенкирхен, Германия

Начало масс-старта – 20.15 по московскому времени, начало гонки преследования – 21.30 по московскому времени, прямая трансляция – на телеканале «Матч! Арена»

Старт-лист

1. Бенедикт Долль – Дениз Херманн-Вик (Германия)

2. Филипп Наврат – Ванесса Фойгт (Германия)

3. Михал Крчмарж – Маркета Давидова (Чехия)

4. Теро Сеппяля – Мари Эдер (Финляндия)

5. Йоша Буркхальтер – Лена Хекки-Гросс (Швейцария)

6. Феликс Ляйтнер – Лиза Тереза Хаузер (Австрия)

7. Томмазо Джакомель – Доротея Вирер (Италия)

8. Фабьен Клод – Жюлия Симон (Франция)

9. Антон Дудченко – Юлия Джима (Украина)

10. Ветле Шостад Кристиансен – Ингрид Ланмарк Тандревольд (Норвегия)