«Рождественская гонка». Кристиансен и Тандревольд, Клод и Симон, Долль и Херманн-Вик выступят в масс-старте

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28 декабря в немецком Гельзенкирхене пройдет «Рождественская гонка».

«Рождественская гонка»

Гельзенкирхен, Германия

Начало масс-старта – 20.15 по московскому времени, начало гонки преследования – 21.30 по московскому времени, прямая трансляция – на телеканале «Матч! Арена»

Старт-лист

1. Бенедикт Долль – Дениз Херманн-Вик (Германия)

2. Филипп Наврат – Ванесса Фойгт (Германия)

3. Михал Крчмарж – Маркета Давидова (Чехия)

4. Теро Сеппяля – Мари Эдер (Финляндия)

5. Йоша Буркхальтер – Лена Хекки-Гросс (Швейцария)

6. Феликс Ляйтнер – Лиза Тереза Хаузер (Австрия)

7. Томмазо Джакомель – Доротея Вирер (Италия)

8. Фабьен Клод – Жюлия Симон (Франция)

9. Антон Дудченко – Юлия Джима (Украина)

10. Ветле Шостад Кристиансен – Ингрид Ланмарк Тандревольд (Норвегия)

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5 комментариев

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NoWar
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Ответ Cube Litening C:68X
Тут что,так много платят,что элита соглашается выступать? Ставили бы из тех кто послабее..😁
Какая элита? Йоси нет, Лагрейда нет, шведов нет вообще.
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Cube Litening C:68X
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Тут что,так много платят,что элита соглашается выступать? Ставили бы из тех кто послабее..😁
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DD102DD
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Очень грустный состав - надеюсь, гонка будет весёлая.
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Ярик01
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МатчТВ купил у бюргеров трансляцию.
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Роман Морозов
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Как , же так -нам же пофиг все их покатушки-нас же там НЕТ!!!
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