«Рождественская гонка». Кристиансен и Тандревольд, Клод и Симон, Долль и Херманн-Вик выступят в масс-старте
28 декабря в немецком Гельзенкирхене пройдет «Рождественская гонка».
«Рождественская гонка»
Гельзенкирхен, Германия
Начало масс-старта – 20.15 по московскому времени, начало гонки преследования – 21.30 по московскому времени, прямая трансляция – на телеканале «Матч! Арена»
Старт-лист
1. Бенедикт Долль – Дениз Херманн-Вик (Германия)
2. Филипп Наврат – Ванесса Фойгт (Германия)
3. Михал Крчмарж – Маркета Давидова (Чехия)
4. Теро Сеппяля – Мари Эдер (Финляндия)
5. Йоша Буркхальтер – Лена Хекки-Гросс (Швейцария)
6. Феликс Ляйтнер – Лиза Тереза Хаузер (Австрия)
7. Томмазо Джакомель – Доротея Вирер (Италия)
8. Фабьен Клод – Жюлия Симон (Франция)
9. Антон Дудченко – Юлия Джима (Украина)
10. Ветле Шостад Кристиансен – Ингрид Ланмарк Тандревольд (Норвегия)
5 комментариев