Кубок мира. Смешанная эстафета. Германия была быстрейшей на лыжне, у Лампич лучший ход среди женщин

Сборная Германия показала лучший ход в смешанной эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в Поклюке.

мира по биатлону-2022/23

4-й этап

, Словения

Смешанная эстафета

Лыжный ход

1-й этап

1. (Франция) – 16.31,8

2. (Германия) – 3,4

3. (Норвегия) – 3,7

4. Дидье Бьона (Италия) – 19,3

5. Себастьян Штальдер (Швейцария) – 21,2

6. (Швеция) – 33,7

2-й этап

1. (Швейцария) – 16.22,8

2. (Германия) – 3,6

3. (Швеция) – 6,3

4. - (Франция) – 8,7

5. (Италия) – 10,3

6. (Норвегия) – 13,6

3-й этап

1. -Буше (Франция) – 19.32,0

2. (Польша) – 7,7

3. (Швеция) – 8,4

4. -Фиалкова (Словакия) – 14,5

5. Милена Тодорова (Болгария) – 15,9

6. (Германия) – 16,0

4-й этап

1. (Словения) – 18.25,7

2. -Вик (Германия) – 39,3

3. (Швеция) – 56,1

4. (Италия) – 58,3

5. - (Швейцария) – 1.01,2

6. (Франция) – 1.06,3

Общее время лыжного хода

1. Германия – 1:11.54,6

2. Франция – 12,7

3. Швеция – 42,2

4. Швейцария – 43,0

5. Италия – 53,6

6. Норвегия – 55,2

Общее время стрельбы

1. Франция – 4.10,1 (1+7)

2. Италия – 4.12,9 (0+7)

3. США – 4.17,0 (0+7)

4. Швеция – 4.29,9 (1+5)

5. Австрия – 4.31,8 (0+7)

6. Чехия – 4.34,9 (0+8)