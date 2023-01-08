Кубок мира. Смешанная эстафета. Германия была быстрейшей на лыжне, у Лампич лучший ход среди женщин

Теги Кубок мира по биатлону сборная Германии сборная Германии жен сборная Норвегии сборная Норвегии жен сборная Франции сборная Франции жен результаты сборная Швеции сборная Швеции жен сборная Италии сборная Италии жен сборная Швейцарии сборная Швейцарии жен Бенедикт Долль смешанная эстафета Жереми Финелло Анаис Шевалье-Буше Паулина Батовская-Фиалкова Анамария Лампич Роман Реес Майская лыжня Кентен Фийон-Майе Муна Брурссон Дениз Херманн-Вик Лиза Виттоцци Фабьен Клод Жюлия Симон Лена Хекки-Гросс София Шнайдер Камила Жук Йеспер Нелин Мартин Понсилуома Эльвира Оберг Йоханнес Дале Филип Андерсен Томмазо Джакомель Поклюка Биатлон

Сборная Германия показала лучший ход в смешанной эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в Поклюке. 

Кубок мира по биатлону-2022/23

4-й этап

Поклюка, Словения 

Смешанная эстафета

Лыжный ход

1-й этап

1. Фабьен Клод (Франция) – 16.31,8

2. Роман Реес (Германия) – 3,4 

3. Филип Андерсен (Норвегия) – 3,7

4. Дидье Бьона (Италия) – 19,3

5. Себастьян Штальдер (Швейцария) – 21,2

6. Йеспер Нелин (Швеция) – 33,7

2-й этап

1. Жереми Финелло (Швейцария) – 16.22,8

2. Бенедикт Долль (Германия) – 3,6

3. Мартин Понсилуома (Швеция) – 6,3

4. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 8,7

5. Томмазо Джакомель (Италия) – 10,3

6. Йоханнес Дале (Норвегия) – 13,6 

3-й этап

1. Анаис Шевалье-Буше (Франция) – 19.32,0

2. Камила Жук (Польша) – 7,7

3. Муна Брурссон (Швеция) – 8,4

4. Паулина Батовская-Фиалкова (Словакия) – 14,5

5. Милена Тодорова (Болгария) – 15,9

6. София Шнайдер (Германия) – 16,0

4-й этап

1. Анамария Лампич (Словения) – 18.25,7

2. Дениз Херманн-Вик (Германия) – 39,3

3. Эльвира Оберг (Швеция) – 56,1

4. Лиза Виттоцци (Италия) – 58,3

5. Лена Хекки-Гросс (Швейцария) – 1.01,2

6. Жюлия Симон (Франция) – 1.06,3

Общее время лыжного хода

1. Германия – 1:11.54,6

2. Франция – 12,7

3. Швеция – 42,2

4. Швейцария – 43,0

5. Италия – 53,6

6. Норвегия – 55,2

Общее время стрельбы

1. Франция – 4.10,1 (1+7)

2. Италия – 4.12,9 (0+7)

3. США – 4.17,0 (0+7)

4. Швеция – 4.29,9 (1+5)

5. Австрия – 4.31,8 (0+7)

6. Чехия – 4.34,9 (0+8)

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Pikachu Pikachu
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Да, кинуть почти минуту младшей Оберг на 6 километрах - это мощно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
TBFTT
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ого Лампич дала всем прикурить на лыжне. Я даже и не вспомню, кто в последний раз так выделялся по скорости в эстафете.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий