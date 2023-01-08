Кубок мира. Смешанная эстафета. Германия была быстрейшей на лыжне, у Лампич лучший ход среди женщин
Сборная Германия показала лучший ход в смешанной эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в Поклюке.
Кубок мира по биатлону-2022/23
4-й этап
Поклюка, Словения
Смешанная эстафета
Лыжный ход
1-й этап
1. Фабьен Клод (Франция) – 16.31,8
2. Роман Реес (Германия) – 3,4
3. Филип Андерсен (Норвегия) – 3,7
4. Дидье Бьона (Италия) – 19,3
5. Себастьян Штальдер (Швейцария) – 21,2
6. Йеспер Нелин (Швеция) – 33,7
2-й этап
1. Жереми Финелло (Швейцария) – 16.22,8
2. Бенедикт Долль (Германия) – 3,6
3. Мартин Понсилуома (Швеция) – 6,3
4. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 8,7
5. Томмазо Джакомель (Италия) – 10,3
6. Йоханнес Дале (Норвегия) – 13,6
3-й этап
1. Анаис Шевалье-Буше (Франция) – 19.32,0
2. Камила Жук (Польша) – 7,7
3. Муна Брурссон (Швеция) – 8,4
4. Паулина Батовская-Фиалкова (Словакия) – 14,5
5. Милена Тодорова (Болгария) – 15,9
6. София Шнайдер (Германия) – 16,0
4-й этап
1. Анамария Лампич (Словения) – 18.25,7
2. Дениз Херманн-Вик (Германия) – 39,3
3. Эльвира Оберг (Швеция) – 56,1
4. Лиза Виттоцци (Италия) – 58,3
5. Лена Хекки-Гросс (Швейцария) – 1.01,2
6. Жюлия Симон (Франция) – 1.06,3
Общее время лыжного хода
1. Германия – 1:11.54,6
2. Франция – 12,7
3. Швеция – 42,2
4. Швейцария – 43,0
5. Италия – 53,6
6. Норвегия – 55,2
Общее время стрельбы
1. Франция – 4.10,1 (1+7)
2. Италия – 4.12,9 (0+7)
3. США – 4.17,0 (0+7)
4. Швеция – 4.29,9 (1+5)
5. Австрия – 4.31,8 (0+7)
6. Чехия – 4.34,9 (0+8)
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