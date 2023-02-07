Майгуров о Кубке Тихонова: «Инициатива такая есть, Александр Иванович привез свой кубок. Думаем, по каким критериям его будут вручать»

Теги Александр Тихонов сборная России Союз биатлонистов России Виктор Майгуров Кубок России Биатлон

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал, что критерии, по которым лучшему региону по итогам сезона будет вручаться кубок имени Александра Тихонова, еще не определены. 

– Инициатива такая есть. Мы думаем – по каким критериям его будут вручать.

– То есть пока утвержденной концепции нет, есть только идея?

– Да. Могу сказать, что это уже наверняка произойдет. Александр Иванович привез нам свой кубок, который сейчас стоит у меня в офисе.

С инициативой выступил Александр Иванович, дал нам откуп – как мы решим. Кубок будет переходящим, а критерии мы разработаем.

– Есть понимание, в какие сроки они будут разработаны?

– Сезон идет. Приз мы в любом случае будем вручать после его окончания. Здесь неважно, будет это один критерий, два, пять или их совокупность.

Кубок будет переходящим, поэтому многие регионы смогут у себя его хранить минимум один год, – сказал Майгуров.

Кубок Александра Тихонова вручат лучшему региону в рейтинге СБР по итогам сезона

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2 комментария

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NoWar
" Мы думаем – по каким критериям его будут вручать."-----А чего там думать? Тем регионам и вручать, где больше говорят, чем делают.
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papadok
Интересная инициатива, учредить кубок имени себя. Как в Мавзолей со своей раскладушкой. Нечто похожее сделал Нобель в свое время, но тот не цацку, а деньги в это дело вложил.
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+1
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