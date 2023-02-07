Кубок Александра Тихонова будет вручен лучшему региону в рейтинге СБР по итогам сезона

Теги Александр Тихонов Союз биатлонистов России Кубок России Биатлон

Кубок четырехкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонова будет вручен лучшему региону в региональном взрослом рейтинге Союза биатлонистов России (СБР) по итогам сезона. 

Награда станет аналогом Кубка Наций, который вручает по итогам сезона IBU. Приз будет переходящим.

Договоренность о вручении была достигнута во время встречи Тихонова с руководством СБР в Раубичах, сообщает Metaratings. 

Кубок России по биатлону завершится 19 февраля на этапе в Чайковском. 

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