Майгуров о победе Корнева: «Не может не радовать, что у нас есть резерв, который скоро вольется в основную команду»
Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров оценил уровень организации этапа Кубка России в Уфе.
– Закладывали, что все будет нормально. Единственное, лично мне не хватает видеоэкрана, думаю, как и зрителям на трибуне.
Мы привыкли к тому, чтобы было видно не только строчку с результатами, но и телевизионную картинку.
– На прошлом этапе в Увате экран был…
– На всех прошлых этапах был видеоэкран.
– Почему не поставили здесь?
– Зададим вопрос.
– Был вопрос с опадающими кленовыми листьями на трассе, он решился?
– Это мелочи, мусор на трассе влияет, но это не камни. Лыжи о листья не царапаются, поэтому внимания обращать на это не стоит.
– Победа Корнева говорит о том, что соревнования идут в правильном русле, а молодые спортсмены прогрессируют?
– Радует сегодняшняя победа Корнева, как и то, что у нас Серохвостов, выступая второй год после юниоров, уже практически является лидером.
Не может не радовать то, что у нас есть резерв, который в скором времени уже вольется в основную команду, – сказал Майгуров.
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