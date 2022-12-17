Майгуров о победе Корнева: «Не может не радовать, что у нас есть резерв, который скоро вольется в основную команду»

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров оценил уровень организации этапа Кубка России в Уфе.

– Закладывали, что все будет нормально. Единственное, лично мне не хватает видеоэкрана, думаю, как и зрителям на трибуне.

Мы привыкли к тому, чтобы было видно не только строчку с результатами, но и телевизионную картинку.

– На прошлом этапе в Увате экран был…

– На всех прошлых этапах был видеоэкран.

– Почему не поставили здесь?

– Зададим вопрос.

– Был вопрос с опадающими кленовыми листьями на трассе, он решился?

– Это мелочи, мусор на трассе влияет, но это не камни. Лыжи о листья не царапаются, поэтому внимания обращать на это не стоит.

– Победа Корнева говорит о том, что соревнования идут в правильном русле, а молодые спортсмены прогрессируют?

– Радует сегодняшняя победа Корнева, как и то, что у нас Серохвостов, выступая второй год после юниоров, уже практически является лидером.

Не может не радовать то, что у нас есть резерв, который в скором времени уже вольется в основную команду, – сказал Майгуров.