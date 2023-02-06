Иван Черезов: «Тренером сборной России становиться не готов. Это очень тяжелая и неблагодарная работа»
Трехкратный чемпион мира по биатлону Иван Черезов заявил, что не готов становиться тренером российской команды.
Накануне Черезов и ведущая «Матч ТВ» Ольга Петрикова одержали победу в «Гонке звезд» в Москве. Петрикова закрыла все 20 мишеней, Черезов допустил один промах.
– Вы так здорово стреляли. Могли бы и сейчас выступать на профессиональном уровне?
– Это самообман. Думаешь, вот годик, другой потренироваться – и можно вернуться на соревнования. Но нет, я не готов.
– А если тренером сборной России стать? Стрельбу бы подтянули нашим спортсменам.
– Думаю, нет. Тренер – это очень тяжелая работа и неблагодарная. Все шишки падают на тренера.
– Удивлены выступлением вашей напарницы Ольги Петриковой?
– Приятно удивлен. Мне очень повезло с напарницей, она здорово и бежала, и стреляла.
– Как оцените значимость «Матч ТВ Гонки звезд»?
– Организаторы – большие молодцы, прекрасное мероприятие. Всем огромное спасибо! Устроили настоящий праздник и для болельщиков, и для нас, спортсменов, это возможность повидаться со старыми знакомыми.
Мы давно не виделись друг с другом. И болельщики, которые поддерживали нас в свое время, снова смогли увидеть нас, хотя мы уже в других кондициях, но все же мы старались, – сказал Черезов.
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