Иван Черезов: «Тренером сборной России становиться не готов. Это очень тяжелая и неблагодарная работа»

Теги Иван Черезов сборная России Гонка звезд Биатлон

Трехкратный чемпион мира по биатлону Иван Черезов заявил, что не готов становиться тренером российской команды. 

Накануне Черезов и ведущая «Матч ТВ» Ольга Петрикова одержали победу в «Гонке звезд» в Москве. Петрикова закрыла все 20 мишеней, Черезов допустил один промах.

– Вы так здорово стреляли. Могли бы и сейчас выступать на профессиональном уровне?

– Это самообман. Думаешь, вот годик, другой потренироваться – и можно вернуться на соревнования. Но нет, я не готов.

– А если тренером сборной России стать? Стрельбу бы подтянули нашим спортсменам.

– Думаю, нет. Тренер – это очень тяжелая работа и неблагодарная. Все шишки падают на тренера.

– Удивлены выступлением вашей напарницы Ольги Петриковой?

– Приятно удивлен. Мне очень повезло с напарницей, она здорово и бежала, и стреляла.

– Как оцените значимость «Матч ТВ Гонки звезд»?

– Организаторы – большие молодцы, прекрасное мероприятие. Всем огромное спасибо! Устроили настоящий праздник и для болельщиков, и для нас, спортсменов, это возможность повидаться со старыми знакомыми.

Мы давно не виделись друг с другом. И болельщики, которые поддерживали нас в свое время, снова смогли увидеть нас, хотя мы уже в других кондициях, но все же мы старались, – сказал Черезов. 

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2 комментария

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volga_olga
Приятно было видеть Ивана, тем более победителем.
+3
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+2
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Alexsus
Иван, лучше подними биатлон в своем регионе. На прежний уровень. У нас талантливых детей много.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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