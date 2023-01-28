Динара Алимбекова-Смольская: «Перед выходом на соревнования я смотрела теннис. Очень порадовалась за Арину Соболенко, хотела повторить ее собранность»

Теги Australian Open сборная России жен сборная Беларуси жен Динара Алимбекова-Смольская Ирина Казакевич Арина Соболенко Кубок Содружества Биатлон

Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова-Смольская, сегодня занявшая первое место в пасьюте на Кубке Содружества в Раубичах, поздравила теннисистку Арину Соболенко с победой на Australian Open.

«Что касается Арины Соболенко, я ее поздравляю. Записала ей видео. Была пара моментов, когда мы с ней общались. Я увидела в начале игры, что у нее была такая собранность.

Я ей записала видео, что мне хочется быть похожей на нее, не срываться в серьезных ситуациях. Перед тем, как выйти на соревнования, я смотрела теннис. Очень порадовалась за нее, что она так уже собранно и взросло играет. Поэтому я хотела повторить ее собранность.

Настраивала себя на чистую стрельбу, потому что вижу, что по дистанции проигрываю. Сильно выглядит Ирина Казакевич. Обыгрывать ее на трассе у меня пока нет таких возможностей, поэтому я воспользовалась тем, что хорошо стреляю.

Скорее всего, я очень хорошо потренировалась в новогодние сборы – и, может быть, не успела еще переварить эту нагрузку. На самом деле хватает вопросов, которые касаются только меня и моей команды. Мы справляемся с этим, но расскажу я обо всех своих проблемах только в конце сезона. Я, пожалуй, не буду сейчас никому жаловаться.

Побеждать всегда приятно, поэтому хочется продолжать дальше соревноваться. Главное же не побеждать, а получать удовольствие от гонок. Сегодня мне хотелось это сделать, и я получила удовольствие и плюс победила – дома это очень приятно», – сказала биатлонистка в эфире на «Матч ТВ».

Материалы по теме

13 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
maSha
Ответ Andre*
Здорово что есть два позорища?
Чем же они позорище?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
dimon 2.0
молодец. лизнула
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Los Catrachos
Ответ Andre*
Здорово что есть два позорища?
А Сабаленка тоже из трёхпроцентных что ли? Не оч в курсе, так как за теннисом невнимательно слежу.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
N.S.A.8.5
Домрачева и Азаренко было лучше
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
fewral
Белоруски сегодня в ударе!)
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Погладь быка
Ответ AlexNA
И здорово, что такая пара у нас в Беларуси есть!
Да.
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Andre*
Ответ AlexNA
И здорово, что такая пара у нас в Беларуси есть!
Здорово что есть два позорища?
+5
-7
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Погладь быка
Две сильные, талантливые и классные спортсменки. Здорово что беларуские спорстмены поддерживают друг друга. Беларуская семья это не завод, это семья.
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Andre*
Ябацьки. Когда лукашизм закончится, одна будет жить в Майами, а вторая видимо сбежит на болота. Будут жить с позором
+6
-6
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
pnn4962
Динара великолепна! На классе выиграла гонку.
Кстати по Кубку Мира на форуме сайта газеты Прессбол проводится турнир прогнозов. Чемптионат мира на носу. Присоединяйтесь кто желает, будем рады.
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ХЫЫЫ
Она че замуж вышла, или фамилия матери? Я думал соревнования в парах, увидев такую фамилию
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
AlexNA
Ответ Under
Два сапога пара.
И здорово, что такая пара у нас в Беларуси есть!
+7
-7
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Under
Два сапога пара.
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий