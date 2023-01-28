Динара Алимбекова-Смольская: «Перед выходом на соревнования я смотрела теннис. Очень порадовалась за Арину Соболенко, хотела повторить ее собранность»

Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова-Смольская, сегодня занявшая первое место в пасьюте на Кубке Содружества в Раубичах, поздравила теннисистку Арину Соболенко с победой на Australian Open.

«Что касается Арины Соболенко, я ее поздравляю. Записала ей видео. Была пара моментов, когда мы с ней общались. Я увидела в начале игры, что у нее была такая собранность.

Я ей записала видео, что мне хочется быть похожей на нее, не срываться в серьезных ситуациях. Перед тем, как выйти на соревнования, я смотрела теннис. Очень порадовалась за нее, что она так уже собранно и взросло играет. Поэтому я хотела повторить ее собранность.

Настраивала себя на чистую стрельбу, потому что вижу, что по дистанции проигрываю. Сильно выглядит Ирина Казакевич. Обыгрывать ее на трассе у меня пока нет таких возможностей, поэтому я воспользовалась тем, что хорошо стреляю.

Скорее всего, я очень хорошо потренировалась в новогодние сборы – и, может быть, не успела еще переварить эту нагрузку. На самом деле хватает вопросов, которые касаются только меня и моей команды. Мы справляемся с этим, но расскажу я обо всех своих проблемах только в конце сезона. Я, пожалуй, не буду сейчас никому жаловаться.

Побеждать всегда приятно, поэтому хочется продолжать дальше соревноваться. Главное же не побеждать, а получать удовольствие от гонок. Сегодня мне хотелось это сделать, и я получила удовольствие и плюс победила – дома это очень приятно», – сказала биатлонистка в эфире на «Матч ТВ».