«Меня заставили». Серохвостов бежал масс-старт с блестками на лице в честь дня рождения Каплиной и Носковой

Российский биатлонист рассказал, почему бежал масс-старт на Кубке Содружества в Раубичах с блестками на лице.

– Лиза (Каплина) и Катя (Носкова) вам сегодня помогали? Вы их поздравляли с днем рождения.

– Думаю, не очень. Блестки щекотали щеки на спусках, было неприятно. Все чесалось.

– А как вы на это пошли?

– Меня заставили.

– Кто?

– Девчонки. У нас же женская группа, они главные, – сказал Серохвостов в эфире «Матч ТВ».

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