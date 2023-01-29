«Меня заставили». Серохвостов бежал масс-старт с блестками на лице в честь дня рождения Каплиной и Носковой

Теги сборная России фото Матч ТВ Даниил Серохвостов Кубок Содружества Биатлон

Российский биатлонист Даниил Серохвостов рассказал, почему бежал масс-старт на Кубке Содружества в Раубичах с блестками на лице. 

– Лиза (Каплина) и Катя (Носкова) вам сегодня помогали? Вы их поздравляли с днем рождения.

– Думаю, не очень. Блестки щекотали щеки на спусках, было неприятно. Все чесалось.

– А как вы на это пошли?

– Меня заставили.

– Кто?

– Девчонки. У нас же женская группа, они главные, – сказал Серохвостов в эфире «Матч ТВ». 

ФОТО: скриншот трансляции «Матч ТВ». 

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Roman Roman
Ответ khinskiy
Пусть скажет спасибо, что ещё начёс, макияж и маникюр не сделали.)))
может и сделали.... а может и не только это сделали...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sports fan 38
Даня, тебе идет))
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
тоторо
иногда идиотизм гербуловских подружек зашкаливает. про то что это некомфортно коже они не подумали ,себе плюс блестки налепят
+2
-8
-6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Andreir888
Данька милаш!))
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
khinskiy
Пусть скажет спасибо, что ещё начёс, макияж и маникюр не сделали.)))
+15
-1
+14
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий