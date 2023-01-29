«Меня заставили». Серохвостов бежал масс-старт с блестками на лице в честь дня рождения Каплиной и Носковой
Российский биатлонист Даниил Серохвостов рассказал, почему бежал масс-старт на Кубке Содружества в Раубичах с блестками на лице.
– Лиза (Каплина) и Катя (Носкова) вам сегодня помогали? Вы их поздравляли с днем рождения.
– Думаю, не очень. Блестки щекотали щеки на спусках, было неприятно. Все чесалось.
– А как вы на это пошли?
– Меня заставили.
– Кто?
– Девчонки. У нас же женская группа, они главные, – сказал Серохвостов в эфире «Матч ТВ».
ФОТО: скриншот трансляции «Матч ТВ».
5 комментариев