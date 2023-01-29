Эдуард Латыпов: «Сегодня первый раз в карьере четыре ноля. Постоянно получилось, что один оставлял»

Российский биатлонист прокомментировал победу в масс-старте на этапе Кубка Содружества в Раубичах.

– Когда последний раз были четыре ноля?

– Сегодня.

– А до этого?

– Сегодня первый раз в карьере. Из четырех рубежей сегодня первый раз удалось так стрельнуть. Очень рад этому. Постоянно получилось, что один оставлял. Сегодня, слава богу, получилось отстрелять все четыре рубежа на 100 процентов.

Получилось правильно настроиться, все отпустил. Не было никаких мыслей – просто работал спокойненько. Внутри было спокойствие, не было лишних мыслей или ненужного настроя, просто встал и работал, даже не слыша, как Даниил работал. Смог отключиться полностью, не слышал трибуны, просто слышал свой курок – и все.

В гонке поддерживал свой темп. Вышел на этот масс-старт бежать по своим планам, не обращая ни на что внимания, не дергаться, работал по ситуации. Ситуация была такая, что я лидировал. Понимал, что те участки, которые я мог отработать сильно, работал их как должно. Я не старался убегать, а работал в своем режиме, в своем темпе.

– Не казалось, что лыжи на спуске работают лучше, чем у Серохвостова?

– Это надо у Дани спросить. Но когда я садился за ним, то подталкивал. Думаю, лыжи сегодня сработали у меня хорошо, лучше, чем у Даниила. Может, он просто легкий и сыграл роль вес, – сказал Латыпов в эфире «Матч ТВ».